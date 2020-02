Dziewięć ofert na I odcinek trasy S1 - tylko Chińczycy zmieścili się w budżecie

Dziewięć ofert dostała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w pierwszym z czterech przetargów na zaprojektowanie i budowę odcinków ekspresowej trasy S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą – wynika z piątkowej informacji GDDKiA.

Przetarg ten dotyczy odcinka od Mysłowic do węzła Oświęcim (blisko 13 km), wraz z obwodnicą Bierunia (ponad 2 km).

Budżet zamówienia Dyrekcja określiła na 767,7 mln zł brutto. Zmieściła się w nim jedynie oferta za 752,1 mln zł brutto, złożona przez firmę China State Construction Engineering Corporation.

Chodzi o część przygotowanej w ostatnich latach budowy ok. 40 km nowego przebiegu ekspresowej trasy S1 między Mysłowicami, a Bielskiem-Białą, wraz z obwodnicami Bierunia i Oświęcimia.

Kolejne postępowania w ramach tej inwestycji mają różne terminy otwarcia ofert. W efekcie pierwszego z nich powstać ma droga ekspresowa o długości 12,9 km od węzła Kosztowy II w Mysłowicach (z węzłem) do węzła Oświęcim (bez węzła), z trzema węzłami (Kosztowy II, Lędziny, Bieruń) oraz jedną parą Miejsc Obsługi Podróżnych, a także oddzielająca się od głównej trasy obwodnica Bierunia o długości 2,1 km.

Jak wynika z informacji Dyrekcji, China State Construction Engineering Corporation złożyła ofertę o ponad 35 mln zł tańszą od kolejnej, którą zgłosiło konsorcjum polskich i czeskich spółek z grupy Metrostav (787,4 mln zł). Trzecią najniższą cenę zaproponowało konsorcjum Mota-Engil i PORR (790 mln zł). Najdroższy okazał się Strabag (885,9 mln zł brutto).

Komisja przetargowa katowickiego oddziału GDDKiA przeanalizuje teraz złożone oferty. Oprócz ceny w przetargu zastosowano dwa kryteria wyboru: skrócenie czasu realizacji oraz przedłużenie okresu gwarancji.

Wciąż trwają przetargi na dwa kolejne odcinki zasadniczej części trasy. Odcinek Oświęcim (z węzłem) - Dankowice obejmuje budowę drogi ekspresowej o długości 15,2 km i trzech węzłów (Oświęcim, Wola, Brzeszcze). Obecny terminy składania ofert w tym postępowaniu to 21 lutego.

Do 28 lutego GDDKiA czeka na oferty w przetarg na odcinek Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem). Obejmuje on budowę drogi ekspresowej o długości 12 km, dwóch węzłów drogowych (Stara Wieś, Suchy Potok), jednej pary miejsc obsługi podróżnych oraz tzw. obwodu utrzymania dróg.

Termin składania ofert w ostatnim postępowaniu - na odcinek dotyczący odrębnej od trasy S1 obwodnicy Oświęcimia (odchodząca od węzła S1 Oświęcim) o długości 9 km - przypada na 3 marca.

Wszystkie odcinki S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą realizowane będą w formule "projektuj i buduj". Cała inwestycja jest przewidziana do realizacji w obecnym rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych - do 2023 r.

Ekspresowa trasa z Mysłowic do Bielska-Białej jest potrzebna, ponieważ istniejąca droga krajowa nr 1 przez Tychy, Pszczynę, Goczałkowice i Czechowice-Dziedzice od dawna nie wytrzymuje natężenia ruchu. Problemem są m.in. liczne skrzyżowania ze światłami. Szczególnie korkuje się odcinek od Pszczyny po Czechowice-Dziedzice.

Droga S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej połączy istniejące odcinki S1 z Bielska-Białej w kierunku Zwardonia (oraz trasę S52 z Bielska-Białej do Cieszyna) z drogą S1 od Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej i dalej - lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz przylotniskowego węzła autostrady A1.Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 o długości 135 km w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach i granicę ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także Bielsko-Biała-Przybędza oraz Milówka-Zwardoń.

Aby dokończyć arterię, potrzebne są: druga jezdnia wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko - Podwarpie (ok. 9,5 km - trwa realizacja), przebudowa do standardu drogi ekspresowej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki" od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7 km - trwa przetarg), przebudowa liczącego ok. 2,7 km odcinka w Dąbrowie Górniczej (trwa projektowanie) oraz budowa obejścia Węgierskiej Górki (8,5 km - umowę podpisano w październiku ub. roku).