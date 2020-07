Dziewięć ofert w przetargu na kolejny odcinek S19

9 ofert wpłynęło w przetargu na projekt i budowę kolejnego podlaskiego odcinka trasy S19 Via Carpatia od węzła Białystok Południe do Plosek nad rzeką Narew - podała w poniedziałek w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Białystok Południe-Ploski to 13-km odcinek przyszłej S19 w regionie.

Najtańszą ofertę na projekt i budowę tego odcinka złożyła firma Mota Engil, która zaproponowała 396,9 mln zł, kolejną cenę zaproponowała firma Intercor - 432,1 mln zł. "Najwyżej, bo na 711,4 mln zł wyceniła kontrakt Polaqua, przekraczając przy tym kosztorys zamawiającego, który wynosi 593,8 mln zł" - podano w komunikacie.

Na blisko 13-km odcinku od węzła Białystok Południe (bez tego węzła) do Plosek mają powstać po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z uwzględnieniem rezerwy na trzeci pas. Powstanie węzeł drogowy Zabłudów, 16 różnych obiektów inżynierskich, w tym 150-metrowy most nad doliną rzeki Narew.

Drogowcy zakładają, że zezwolenie na realizację tej inwestycji będzie wydane w drugim kwartale 2022 r., a trasa będzie budowana w latach 2022-2024.

GDDKiA podała, że Białystok Południe-Ploski to już trzeci z podlaskich odcinków tej trasy, który jest w tracie weryfikacji ofert złożonych przez firmy do przetargów na projekt i budowę tej trasy. Łączna długość tych odcinków to 47,5 km drogi ekspresowej i blisko 13,7 mk drogi krajowej nr 65, która będzie przebudowywana na takim odcinku z związku z budową trasy Via Carpatia. Do końca 2020 r. drogowcy chcą podpisać z wykonawcami umowy na realizację tych odcinków.

Jeszcze na koniec lipca GDDKiA chce ogłosić przetargi na odcinki: Ploski - Haćki, Haćki - Bielsk Podlaski Zachód oraz Bielsk Podlaski Zachód - Boćki trasy S19, a na koniec sierpnia na odcinki: Leszczka - Chlebczyn i Kuźnica - Sokółka.