Dziury w drogach problemem dla miast

Po mroźnej zimie gehenną kierowców okazują się dziury na drogach. W teren ruszyli drogowcy i zaczęło się tradycyjne "łatanie". Jednak same "punktowe naprawy" nie wystarczą, gdy droga wymaga wzmocnienia. Kuleje jednak często diagnostyka stanu dróg, a na kompleksowe remonty brakuje pieniędzy w budżetach. A mieszkańcy miast są też coraz bardziej świadomi swoich praw i tego, że w przypadku szkody mogą dochodzić odszkodowania od zarządcy drogi.





Leszek Rafalski, dyrektor naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, zwraca uwagę PortalowiSamorządowemu, że sytuacja (dziury w drogach) jest bardzo różna w zależności od kategorii tras, z jakimi mamy do czynienia. O ile drogi krajowe i wojewódzkie są w nie najgorszym stanie, bo wydatkowano na nie sporo pieniędzy przez ostatnie lata, o tyle problem pojawia się często na drogach niższych kategorii - powiatowych i gminnych. W wielu przypadkach dróg lokalnych dochodzą zaszłości historyczne.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ruszył z pozimowymi remontami i porządkowaniem otoczenia dróg. W miasto wyjechały ekipy z ciężkim sprzętem do miejscowego łatania pęknięć czy dziur w asfalcie. Do tej pory uzupełniono blisko 2,5 tys. ubytków na 268 ulicach w Krakowie za łączną kwotę 1,5 mln zł. W lutym i marcu miasto wyda na pozimowe remonty 8 mln zł - wylicza PortalSamorzadowy.pl.

"Łatanie" dziur jest szybkim sposobem na doraźną poprawę bezpieczeństwa. Tym bardziej że mieszkańcy miast są też coraz bardziej świadomi swoich praw i tego, że w przypadku szkody mogą dochodzić odszkodowania od zarządcy drogi.



Dla przykładu: w 2020 r. do krakowskiego ZDM wpłynęły 252 wnioski o odszkodowanie – łączna liczba szkód osobowych i komunikacyjnych. Najczęściej roszczenia dotyczyły uszkodzeń pojazdów (opona, felga, zawieszenie). Odszkodowanie wypłacono w 49 przypadkach – dotyczy to jedynie szkód komunikacyjnych. Od początku 2021 r. mieszkańcy złożyli już ok. 90 wniosków w sprawie roszczeń związanych ze stanem krakowskich dróg. W Toruniu w ub. r. zgłoszono łącznie 44 roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi.

Zabezpieczenie się przed roszczeniami związanymi z zarządzaniem drogami publicznymi stanowi bardzo ważny element programu ubezpieczeń samorządów i ich jednostek podległych.



- Zamawiający podchodzą coraz bardziej świadomie do zakupu ubezpieczeń i mogę stwierdzić, że tego typu zdarzenia co do zasady są uwzględniane w polisach OC kupowanych przez JST. Obejmują one najczęściej nie tylko drogi publiczne, ale wszystkie przestrzenie, którymi samorząd zarządza, czyli również chodniki, drogi wewnętrzne, parki, place i inne tereny, za których utrzymanie ponoszą odpowiedzialność - mówi Katarzyna Rydlewska, manager ds. obsługi klientów korporacyjnych w EIB.

Jak dodaje, w skrócie można powiedzieć, że ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej samorządu uwzględniają także konieczność wypłaty odszkodowania za uszkodzenia pojazdów z powodu złego stanu drogi.

- Jak zawsze diabeł tkwi jednak w szczegółach... Kwestia winy nie zawsze jest jednoznaczna i często budzi wątpliwości. Każdą sytuację trzeba analizować indywidualnie. Przykładowo, biorąc pod uwagę "szkody zimowe", z jednej strony większa liczba dziur w drodze po zimie może być wynikiem zaniedbania samorządu, braku odpowiednich działań zaradczych. Z drugiej, rozmiar szkód, nagłość zmian pogody czy długi czas trwania niekorzystnych warunków mogą spowodować, że bieżące prowadzenie napraw i zapewnienie odpowiedniego stanu nawierzchni jest po prostu niemożliwe - komentuje Katarzyna Rydlewska.

