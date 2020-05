Echo Investment podzieliło się wynikami za I kwartał 2020. Sprzedaż i zysk w górę

W I kwartale 2020 roku grupa Echo Investment osiągnęła 155,9 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec około 69,4 mln zł przychodów ze sprzedaży rok wcześniej, notując 40,6 mln zł zysku netto w porównaniu do 31,8 mln zł zysku netto w I kwartale 2019 roku.

Echo Investment miało na koniec I kwartału 2020 roku w budowie biurowce o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 180 tys. mkw. Od początku roku oddało do użytku pierwszy etap katowickiego kompleksu Face2Face Business Campus i budynek Biura przy Willi w Browarach Warszawskich. Spółka podała, że prowadzi zaawansowane negocjacje dotyczące sprzedaży biurowców, które są już gotowe lub zostaną oddane do użytku w tym roku.– Wszystkie nasze budowy pracują bez zakłóceń, przy zachowaniu dodatkowych środków ostrożności – powiedział Nicklas Lindberg.Echo Investment podało, że spośród wszystkich segmentów, w których działa, nieruchomości handlowe zostały najbardziej dotknięte przez ograniczenia związane z epidemią. Deweloper poinformował, że wraz z kolejnymi krokami odmrażania gospodarki, działanie katowickiego Libero oraz warszawskiej Galerii Młociny wraca do normalności. Echo Investment, jak podano, uzgodniło porozumienia z ponad 90 proc. najemców, natomiast z pozostałymi ma uzgodnione wstępne warunki.– Sytuacja epidemiologiczna po raz kolejny pokazała przewagi naszej firmy, jakimi są dywersyfikacja działalności na różne sektory nieruchomości, stabilność finansowa i posiadanie własnych zespołów odpowiadających za wszystkie podstawowe funkcje w procesie deweloperskim. Ze względu na wprowadzenie obostrzeń, skupiliśmy nasze wysiłki na zapewnieniu ciągłości działania: utrzymaniu prac na placach budowy, kontaktów z klientami, a także bezpiecznego i efektywnego systemu pracy zatrudnionych przez nas osób – powiedział Nicklas Lindberg.