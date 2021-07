Echo Investment z 40-proc. wzrostem sprzedaży mieszkań

Echo Investment, notowany na GPW deweloper, sprzedał w pierwszej połowie 2021 roku 907 mieszkań, poprawiając o prawie 40 proc. wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku. Od początku tego roku firma przekazała swoim klientom klucze do blisko 400 lokali. Łącznie w pierwszym półroczu grupa Echo-Archicom sprzedała 1745 mieszkań, co zbliża ją do realizacji celu sprzedaży ponad 3 tys. mieszkań w 2021 roku.

Echo Investment do końca czerwca 2021 roku sprzedał 907 mieszkań, a Archicom 838 mieszkań. Łączny wynik sprzedaży 1745 lokali plasuje Grupę Echo Investment w czołówce deweloperów mieszkaniowych w Polsce.

Ze względu na harmonogramy budów, większość projektów mieszkaniowych otrzyma pozwolenia na użytkowania w drugiej połowie roku. Wtedy przypadnie zdecydowana większość tegorocznych przekazań.

Bank ziemi grupy Echo-Archicom daje potencjał dostarczenia ponad 15 tys. mieszkań na sprzedaż w najbliższych latach, z czego budowa 4 tys. rozpocznie się już w bieżącym roku.

Mieszkania Echo i Archicomu

