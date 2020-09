Echo Investment zadowolone z wyników. Pomogła dywersyfikacja

Drugi kwartał 2020 r. zakończył się dla Echo Investment wypracowaniem 10,4 mln zł zysku netto. Pozwolił na to przede wszystkim wzrost wartości projektów w budowie oraz przekazanie klientom 222 mieszkań. Deweloper podkreśla, że zdywersyfikowana działalność stanowi atut w realiach pandemii Covid-19.

- Pomimo wyzwań rynkowych, obserwujemy duże zainteresowanie nowych najemców biurowych, którzy zamierzają rozwijać się w Polsce i potrzebują bezpiecznej oraz wysokiej jakości powierzchni w najlepszych lokalizacjach. Echo Investment jest dla nich najlepszym partnerem - stwierdził Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych.- Zgodnie z naszą Strategią Rentownego Wzrostu, wszystkie ukończone budynki, jak również te w budowie, są przeznaczone do sprzedaży. Prowadzimy z głównymi inwestorami na rynku zaawansowane negocjacje dotyczące sprzedaży gotowych budynków. Dużym zainteresowaniem cieszą się także nasze projekty w budowie - dodał.Z kolei prezes Lindberg zaznaczył, że w celu zabezpieczenia rozwoju firmy, w drugiej połowie roku Echo koncentruje się na procesach uzyskiwania pozwoleń na budowę.- Ponadto stale monitorujemy rynek pod kątem potencjalnych celów akwizycyjnych, wpisujących się w naszą strategię wzrostu. Kładziemy też duży nacisk na procesy administracyjne związane z pozwoleniami na użytkowanie naszych projektów mieszkaniowych, tak by do końca roku przekazać klientom ok. 1600 mieszkań - wskazał Lindberg.W komentarzu do wyników spółka podkreśliła również, że w sierpniu odbyło się oficjalne otwarcie pierwszego sklepu Primark w Polsce - w Galerii Młociny w Warszawie.- Był to jeden z najbardziej oczekiwanych debiutów na polskim rynku handlowym, który od samego początku przyciąga rzesze kupujących. Po ponownym otwarciu centrów handlowych, klienci wrócili także do Libero w Katowicach, co potwierdzają rosnące liczby - podsumowano.