Echo Investment zwiększa sprzedaż mieszkań

Od początku roku do końca września 2020 r. Echo Investment sprzedało 1103 mieszkania. Tylko w trzecim kwartale spółka sprzedała 450 lokali, co w porównaniu do drugiego kwartału dało wzrost na poziomie 45 proc. Był to zarazem najlepszy kwartał w 2020 r.

Od stycznia do końca września 2020 r. klienci Echo Investment kupili 1103 mieszkania, czyli o blisko 20 proc. więcej niż w trzech kwartałach 2019 roku.

Spółka ocenia, że realne jest osiągnięcie rocznego celu sprzedaży ponad 1,6 tys. mieszkań.

Echo Investment jest deweloperem działającym w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowo-usługowym oraz biurowym.