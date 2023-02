Efektywność energetyczna się opłaca

Bez systemu zarządzania, budynek nie będzie efektywny energetycznie. - Trzeba też dopasować aplikacje i wdrożyć funkcje zwiększające efektywność energetyczną - tłumaczy Dariusz Romejko, Desigo Managment Level Promoter, CEE Region in Siemens.

Efektywność energetyczna w budownictwie to realne oszczędności.

W wybudowanym 20 lat temu biurowcu po modernizacji udało się osiągnąć 18-procentowy poziom oszczędności, co przekładało się na zmniejszenie kosztów jego utrzymania o prawie 900 tys. zł.

Odpowiednie systemy dają także oszczędności w nowym budownictwie i to rzędu 15 proc. zużycia energii.

Prace nad poprawą efektywności energetycznej budynku najlepiej rozpocząć od audytu i ustalenia, co można zrobić, by zoptymalizować zużycie energii i jakie dzięki temu uzyskać oszczędności. W zakresie zapewnienia komfortu, kluczową rolę ogrywają automatyczne systemy zarządzania budynkiem.

- Trzeba podkreślić, że sam sprzęt nie wystarczy, ponieważ jakość programów może być różna. Dlatego Siemens uznał, że warto programistów wyposażyć w gotowe rozwiązania. Mamy bibliotekę gotowych aplikacji dla różnych typów instalacji z możliwością ich dodatkowej konfiguracji - tłumaczy Dariusz Romejko, Desigo Managment Level Promoter, CEE Region in Siemens.

Ich poziom jest dużo wyższy od większości indywidualnie przygotowywanych, ponieważ Siemens ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w sterowaniu układami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi. Poza tym, firma współpracuje z wybranymi uczelniami na całym świecie, dzięki czemu może wdrażać unikalne lub nawet już opatentowane rozwiązana.

Zadaniem tych systemów jest utrzymanie odpowiednio wypośrodkowanych poziomów komfortu wewnątrz budynku, przy jak najmniejszym zużyciu energii.

- Chodzi nie tylko o temperaturę, wilgotność i jakość powietrza, ale również oświetlenie i odpowiednie sterowanie żaluzjami oraz roletami, by np. latem nie dogrzewać dodatkowo naturalnie doświetlonego pomieszczenia - wylicza Dariusz Romejko.

Ważnym elementem sterowania oświetleniem są czujniki obecności i natężenia oświetlenia, które „pilnują”, by włączać w pomieszczeniach oświetlenie sztuczne tylko wtedy, gdy naturalne jest niewystarczające.

Efektywność energetyczna. Jakie można uzyskać oszczędności?

Mówiąc o oszczędnościach trzeba rozróżnić budynki nowe od modernizowanych. W tych drugich oczywiście najpierw należy zazwyczaj przeprowadzić takie podstawowe prace, jak m.in. termomodernizacja, wymiana okien czy żarówek na LED-owe. Natomiast, jeśli chodzi o optymalizację operacyjną bieżącego zużycia energii w budynku, to przede wszystkim można zamontować czujniki obecności i natężenia oświetlenia oraz sterowniki z komunikacją, które są w stanie koordynować pracę wszystkich instalacji. Najważniejszym elementem jest odpowiednie dopasowanie aplikacji do technologii zastosowanej w budynku oraz wdrożenie funkcji zwiększających efektywność energetyczną np. sterowania instalacjami głównymi w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania z pomieszczeń czy też zaimplementowaniu funkcji sterowania predykcyjnego.

- Jako jedna z nielicznych firm na rynku oferujemy audyt poprawności implementacji naszych unikalnych aplikacji oraz efektywności energetycznej budynku po zakończeniu wdrożenia naszego systemu. Z dotychczasowych wyliczeń wynika, że oszczędności mogą sięgać od kilku do kilkunastu procent w porównaniu do sytuacji, w której budynek funkcjonował bez kontrolujących zużycie energii urządzeń i oprogramowania. To dużo - zapewnia Dariusz Romejko.

Na przykład w wybudowanym 20 lat temu biurowcu po modernizacji udało się osiągnąć 18-procentowy poziom oszczędności, co przekładało się na zmniejszenie kosztów jego utrzymania o prawie 900 tys. zł.

- Z kolei w nowym biurowcu, który właśnie został oddany do użytkowania, dzięki naszym aplikacjom osiągnęliśmy oszczędności na poziomie 15 proc. Przy czym, co istotne, dodatkowo zaproponowaliśmy montaż w tym obiekcie czujników obecności i natężenia oświetlenia. Inwestycja w te urządzenia, przy pełnej jego komercjalizacji, powinna się zwrócić w ciągu dwóch, trzech lat - wylicza Dariusz Romejko.

Zarządzać energią w budynku można nawet przez telefon

W biurowcach efektywnością energetyczną można też zarządzać przez telefon. Aplikacje pozwalają sterować nie tylko komfortem, ale też na przykład pracownikom zarezerwować biurko lub miejsce parkingowe, co bardzo przydaje się w systemie pracy hybrydowej.

- Jednocześnie, korzystając z czujników zamontowanych w oprawach oświetleniowych, możemy zobaczyć jak budynek jest użytkowany. Takie dane pomagają się dowiedzieć, dlaczego w niektórych miejscach biura rezerwowanych jest więcej biurek niż w innych. System pozwala też na optymalizację wykorzystania przestrzeni, szczególnie gdy w budynku pracuje mniejsza liczba osób. Można wtedy niektóre części budynku „wyciszyć”, obniżając parametry komfortu - opisuje Dariusz Romejko.

Ponieważ zarządzanie efektywnością energetyczną i bezpieczeństwem budynków tak naprawdę oznacza gromadzenie tysięcy różnych danych, to najlepiej przenieść ten proces do chmury. Dlatego Siemens uruchomił usługę Software as a Service.

- Właściciele budynków podłączonych do chmury, w ramach wykupionej usługi mogą na przykład zamówić analizę zużycia energii w określonym czasie, co ułatwi m.in. zaplanować przyszłe inwestycje - wyjaśnia Dariusz Romejko.

W efektywnym zarządzaniu zużyciem energii w budynku pomaga BMS

W efektywnym zarządzaniu zużyciem energii w budynku pomaga BMS, który obsługuje wszystkie instalacje obiektu.

- Chodzi o zintegrowanie m.in. systemów bezpieczeństwa, kamer telewizji przemysłowej, wind, stacji ładowania samochodów elektrycznych, czy licznych urządzeń elektrycznych rozdzielających energię. Dostęp do tych wszystkich informacji w ramach jednej platformy mocno usprawnia codzienną pracę, ponieważ pracuje się na jednym systemie, a nie kilku różnych - wyjaśnia Dariusz Romejko.

Zielony listek symbolem efektywności energetycznej, pomoże w optymalizacji zużycia energii

Inteligentne systemy pomagają również zaangażować użytkowników końcowych, czyli na przykład pracowników biurowca. W swoich zadajnikach pomieszczeniowych Siemens zaimplementował funkcjonalność „Zielonego Listka”. Przedstawiająca go ikonka oznacza tryb oszczędnościowy. Gdy świeci na czerwono - oznacza, że instalacje obsługiwane przez sterownik pracują nieefektywnie.

- Ponieważ nie każdy pracownik biurowca będzie wiedział, jak wrócić do ustawień najbardziej optymalnych w danym momencie, wystarczy, że naciśnie symbol czerwonego listka. Wtedy ikonka zaświeci na zielono, a system „zadba” o włączenie najbardziej efektywnego energetycznie trybu pracy w pomieszczeniu, odpowiednio ustawiając żaluzje, oświetlenie i ogrzewanie lub chłodzenie - wyjaśnia Dariusz Romejko.

„Zielony listek” jest zatem nie tylko prostym narzędziem optymalizacji zużycia energii, ale także doskonale edukuje użytkowników budynków, pogłębiając ich świadomość ekologiczną.

