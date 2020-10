Ekspresowo od Bałtyku aż po Czechy mamy pojechać w 2024 roku

Droga ekspresowa S3 jest kluczowym korytarzem komunikacyjnym, która otwiera polskie porty na Europę Środkową i Południową. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła raport z ostatnich odcinków tej trasy, które znajdują się jeszcze w budowie.

Miękowo - Rzęśnica

Odcinek Lubin Północ - Kaźmierzów

Odcinek Bolków - Kamienna Góra Północ

Odcinek Kamienna Góra Północ - Lubawka (granica państwa)

Podkreśliła przy tym, że kierowcy mogą już korzystać z jednej jezdni nowej S3 od Przybiernowa do Babigoszczy. Jeszcze w październiku zostanie udostępniony też fragment omijający Brzozowo. Ruch odbywał się będzie jeszcze jedną jezdnią w obu kierunkach z ograniczeniami prędkości i zakazem wyprzedzania.- Kolejne zmiany organizacji ruchu będą oznaczały już otwarcie drogi w przekroju dwujezdniowym. Nowa S3 poprowadzona jest w większości obok dotychczasowej DK3. Komunikację z pozostałymi drogami zapewnią trzy węzły drogowe - Babigoszcz, Przybiernów i Brzozowo. Droga będzie przebiegała w większości przez tereny leśne, w związku z tym budowane są cztery duże przejścia dla zwierząt - zapowiedziała Dyrekcja.- Pierwszym odcinkiem, patrząc od Szczecina, jest Miękowo-Rzęśnica o długości 19 km. Jest to wspólny przebieg dróg krajowych nr 3 i 6. Ten dwujezdniowy odcinek oznaczony jako droga S3 powstał w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku. Pierwotnie na drodze powstał tylko jeden węzeł - Rurka (Goleniów Południe), a w następnych latach dobudowano kolejne węzły i wiadukty - wskazała GDDKiA.- Trasa jednak nigdy nie została dostosowana w pełni do parametrów drogi ekspresowej. Teraz na ukończeniu jest inwestycja, która to zmieni. W ramach kontraktu o wartości 126,3 mln zł w miejscowości Kliniska Wielkie powstał węzeł drogowy, który zastąpił wcześniejsze skrzyżowanie z przejściem dla pieszych. Kompleksowo przebudowany został również węzeł Rzęśnica z DW142, co poprawiło płynność i bezpieczeństwo ruchu - dodała.Jak przypomniała, z dwóch jezdni i nowych węzłów kierowcy mogą korzystać już od czerwca tego roku. Obecnie kończone są drogi obsługujące dojazd do nieruchomości przy drodze. Wykonywane jest ogrodzenia całej trasy, a w pobliżu węzła Goleniów Południe trwają prace wykończeniowe przy górnym przejściu dla dużych zwierząt. Termin kontraktowego zakończenia prac to kwiecień przyszłego roku.W woj. dolnośląskim na ukończenie oczekuje odcinek, który wcześniej przez konsorcjum firm Salini i Pribex.- Mimo wielokrotnych wezwań tego wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy, GDDKiA została zmuszona do odstąpienia od umowy z przyczyn wyłącznie leżących po stronie wykonawcy. Zgodnie z nową umową, obecny wykonawca, firma Mota-Engil Central Europe, ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). Zakończenie robót przewidziane jest w drugim kwartale 2021 r. - wyjaśniła GDDKiA.Jak podkreśliła, prace na tym odcinku wykonywane są na wszystkich możliwych frontach robót. Wykonawca skupił się w pierwszej kolejności na dokończeniu najbardziej newralgicznego odcinka pomiędzy węzłem Lubin Północ a węzłem Polkowice Południe, dążąc do udostępnienia kierowcom przynajmniej jednej jezdni trasy głównej do końca tego roku.Na prawej nitce tego odcinka, czyli na jezdni od Polkowic w kierunku Lubina, ułożona jest już warstwa wiążąca nawierzchni. Trwa układanie ostatniej warstwy - ścieralnej.- Prowadzone roboty mostowe skupiają się w większości na pracach wykończeniowych i związane są m.in. z kosmetyką betonu, przygotowywaniem i profilowaniem stożków pod umocnienie, betonowaniem murków oporowych stożków czy spoinowaniem desek gzymsowych - podała Dyrekcja.- Wykonane zostały prace związane z montażem fundamentów pod słupy oświetleniowe w rejonie ronda Polkowice Północ. Realizowane są roboty przy zasilaniu oraz oświetleniu na węźle Lubin Północ. Trwają roboty ziemne oraz wykonywane są warstwy konstrukcyjne zbiorników retencyjnych. Umocniono wyloty kanałów i przykanalików do rowów na części trasy głównej. Trwa umacnianie skarp wykopów poprzez gwoździowanie - dodała.W ramach inwestycji na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny.Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe - o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków.Ten pierwszy po wybudowaniu będzie najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce drążonym w skale i zostanie wyposażony we wszystkie istotne z punku widzenia bezpieczeństwa systemy. Ponadto na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść zwierząt oraz 39 przepustów. Zostaną wybudowane również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana.Po uzyskaniu w dniu 21 sierpnia 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wykonawca przystąpił do prac w zakresie branży drogowej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to druga połowa 2023 r.Ten odcinek będzie drogą dwujezdniową o długości ok. 15,3 km wyposażoną w dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasem awaryjnym. Decyzja umożliwiająca rozpoczęcie robót w terenie została wydana 31 sierpnia 2020 r.Wybudowane zostaną trzy węzły drogowe - Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka. Poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, wykonanych zostanie 17 obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą S3 oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów). Planowany termin zakończenia robót budowlanych to pierwsza połowa 2022 r.