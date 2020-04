Elektrobudowa odczuwa skutki koronawirusa i sprowadza pracowników do Polski

Elektrobudowa spodziewa się, że koronawirus SARS-CoV-2 będą miał wpływ na obecne jak i przyszłe wyniki działalności firmy. Jej władze przyznają jednak, że skutki epidemii są obecnie trudne do szczegółowego oszacowania.

Zespół kryzysowy

Z kolei zakłady produkcji rozdzielnic w Koninie (Zakład Produkcji Rozdzielnic SN i nn oraz Zakład Produkcji Rozdzelnic WN) pracują pomimo napotykanych utrudnień w dostawach. Mają zapewnione materiały na kolejne dwa tygodnie realizacji zamówień - ewentualne braki w zaopatrzeniu po tym terminie skutkować będą opóźnieniami w produkcji, a w przypadku dłuższych opóźnień w dostawach ewentualnym zatrzymaniem procesów produkcyjnych.Firma ostrzega, że w związku z możliwością zamknięcia fabryk we Włoszech oraz niepewną sytuacją ciągłości dostaw z innych krajów mogą pojawić się trudności z zapewnieniem aparatury. Tym samym realizacja zamówień w przyszłości może być zagrożona lub wstrzymana.Jednocześnie spółka spodziewa się wzrostu kosztów materiałów kupowanych za granicą w związku z istotnym osłabieniem złotego wobec euro i dolara.Elektrobudowa zapewnia, że podjęła wszelkie możliwe środki ostrożności i zwiększyła zasady bezpieczeństwa pracowników, poprzez wprowadzenie i egzekwowanie zarządzeń sformułowanych na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.W przypadku obszarów funkcjonowania spółki, tam gdzie to możliwe, został wprowadzony system pracy zdalnej, który jest jednak ograniczony ze względu na prowadzone kontrakty oraz działalność produkcyjną realizowaną przez grupę.W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, w spółce 12 marca 2020 r., został powołany zespół kryzysowy w sprawie zagrożenia wirusem powodującym chorobę Covid-19.Zespołowi powierzono zadania związane z inicjowaniem oraz koordynowaniem wszelkich niezbędnych działań prewencyjnych i faktycznych związanych z zagrożeniem wywołującym chorobę Covid-19.Podkreślono przy tym, że w związku z upadłością Elektrobudowa, spółka ma ograniczoną dostępność do źródeł finansowania działalności co wpływa negatywnie na sytuację w zakresie płynności finansowej i zdecydowanie zwiększa ryzyko związane z sytuacją epidemiczną w szczególności na możliwości wprowadzania i finansowania działań zapobiegawczych, szczególnie w przypadku wystąpienia opóźnień realizacji zleceń i związanego z tym spadkiem poziomu sprzedaży bieżącej.Zwrócono przy tym uwagę, że aktualnie spółka nie posiada innych, zewnętrznych źródeł finansowania.