Elektrobudowa w jeden dzień zyskała 50 proc. wartości

Akcjonariusze Elektrobudowy mają za sobą kolejny udany dzień. Akcje spółki 1 marca podrożały o 47,68 proc., co dało jej pierwsze miejsce wśród wzrostów na warszawskiej giełdzie. Powodem była informacja o odszkodowaniach dla spółki od PKN Orlen.

Przyczyny upadku

Dzierżawa i sprzedaż na części

Po upływie sześciu miesięcy od tego dnia nastąpi wycofanie akcji z warszawskiej giełdy. Oznacza to, że na początku kwietnia 2021 r. zakończy się trwająca od 1996 r. obecność firmy z Katowic na GPW.Elektrobudowa wykonywała prace elektroinstalacyjne na wszystkich największych inwestycjach przemysłowych i energetycznych w Polsce, a także m.in. na budowie elektrowni jądrowej Olkiluoto III w Finlandii. Ponadto jest dużym producentem urządzeń elektroenergetycznych, w tym głównie rozdzielnic i szynoprzewodów.Katalizatorem problemów Elektrobudowy okazał się przede wszystkim kontrakt na budowę instalacji metatezy dla PKN Orlen w Płocku, który ukończono z dużym opóźnieniem.Kary umowne, których zażądał naftowy koncern, zachwiały wskaźnikami finansowymi spółki, przez co instytucje finansowe odcięły jej dostęp do finansowania.Następnie okazało się, że Elektrobudowa znajduje się też w ostrym sporze z innym państwowym koncernem, czyli Tauronem, dla którego budowała w przeszłości blok w elektrociepłowni w Tychach. Również Tauron zażądał wypłaty kar umownych.Mimo stopniowego załagodzenia sporów trudnej sytuacji firmy już nie oddało się odwrócić. Problemy pojawiały się też na innych kontraktach, a portfel zamówień systematycznie się kurczył.Na początku maja 2020 r. część produkcyjna i budowlano-montażowa Elektrobudowy została wydzierżawiona przez syndyka Grupie Zarmen na pięć lat - za miesięczny czynsz kolejno ok. 531 tys. zł oraz 245 tys. zł.Natomiast na początku lutego 2021 r. roku syndyk sprzedał udziały w zależnej od Elektrobudowy spółce Energotest niemieckiej firmie SPIE Central Europe, która zaoferowała 18,4 mln zł.