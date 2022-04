Elektromobilność zmienia branżę budowlaną. I to jak

Problemom z zarządzaniem energią ze źródeł odnawialnych, ze zmianami dla prosumentów i firm naprzeciw wychodzi Born Electric, który proponuje nie tylko system do zarządzania energią, ale własne magazyny.

Własne źródła sposobem na drogą energię

Nowa energia w budownictwie

- Ludzie wolą skupiać się na tym, co teraz, a nie widzą tego, że jak nie wezmą udziału w tym wyścigu, to tak czy inaczej przegrają. Mamy takich klientów, którzy chcą wyjść ze spalinowych źródeł zasilania między innymi w urządzeniach budowlanych albo chcą wyjść ze starego typu akumulatorów, ale widząc, ile kosztuje technologia litowo-jonowa, patrzą tylko na obecny wynik finansowy. Z drugiej strony rynek ogniw jest i tak wysycony. I nie zapowiada się, aby ich ceny mogły spaść - dodaje.Spółka odczuła powiązane z koronawirusem zaburzenia w łańcuchach dostaw.- Odczuliśmy ten problem na własnej skórze. Od października zeszłego roku ceny komponentów elektronicznych do naszego BMS-u wzrosły niemalże dwukrotnie i nadal idą w górę - podaje Gołębiowski.Korzystanie z własnych źródeł energii odnawialnej jest dla niektórych ucieczką od rosnących cen.- Zaprojektowaliśmy swoje produkty przed podwyżkami, ale widzimy, że odpowiadają one na problem rosnących cen energii. Największą wadą energii generowanej z OZE jest uzależnienie od występowania jej źródeł. Odwrotnie niż energia ze źródeł konwencjonalnych, która jest produkowana zgodnie z zapotrzebowaniem - mówi prezes Born Electric.- Ten problem rozwiązują magazyny energii, takie jak nasz BE Solar Bank, którego celem jest przechowywanie energii i niewysyłanie jej do sieci. Został stworzony po to, aby przechowywać prąd na własne potrzeby. Przez rosnące ceny magazyny energii zaczynają się też coraz szybciej spinać finansowo. Przy kilkukrotnym wzroście cen energii elektrycznej zwrot z inwestycji może trwać 4 lata, a nie ponad 10, jak dotychczas określano - podsumowuje.Born Electric został wyróżniony w konkursie dla start-upów, organizowanym przez Budimex. Co technologiczny start-up może zaproponować budownictwu?- Elektromobilność zmieni budownictwo w wielu aspektach. Energetyka jaką znamy i z jakiej korzystamy – scentralizowana – nie powinna być dogmatem. Uważamy, że w budownictwie mieszkaniowym, w domach wielo- lub jednorodzinnych powinniśmy dążyć do tego, aby produkować i przechowywać energię na własne potrzeby. Na początku takie domy nie muszą być w pełni zbilansowane, ale ważne, aby w jak najmniejszym stopniu korzystały z przyłączy do sieci. W przypadkach awaryjnych zawsze można dostarczyć odpowiednią ilość energii w przenośnym magazynie, choćby miał być wielkości kontenera - mówi prezes Born Electric.Czytaj też: Chcemy być liderem transformacji, blok w Jaworznie będzie gotowy za miesiąc - Inną kwestią jest budownictwo infrastrukturalne. W przypadku budowy autostrad czy dróg ekspresowych wybiera się obszary niezurbanizowane, zwykle bez dostępu do dużych zasobów mocy przyłączeniowych, więc budowa infrastruktury ładowania na potrzeby pojazdów elektrycznych może być postrzegana jako problem. Rozwiązaniem jest, aby wytwarzać energię na miejscu z instalacji fotowoltaicznych i magazynować w zależności od potrzeb, a nadwyżkami lub niedoborami zarządzać dzięki elastycznym i skalowalnym rozwiązaniom, jakie między innymi oferuje Born Electric. Taka infrastruktura pozwalałaby nie tylko na budowę rozproszonej infrastruktury ładowarek dopasowanej do zmiennych potrzeb, ale także mogłaby zaowocować wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań, np. pozwalających na ładowanie pojazdów ciężarowych w ruchu - dodaje Gołębiowski.Gołębiowski uważa, że rozwiązania dla elektromobilności, w tym oferowane przez Born Electric, dają szansę, aby przemyśleć usługi i procesy produkcyjne w budownictwie w ten sposób, by wprowadzać usprawnienia i oszczędności. Przykładem może być pilotażowy pojazd, który pokonując drogę w dół z urobkiem, ładuje magazyn energii w stopniu pozwalającym na podjechanie pustym pojazdem w miejsce wydobycia urobku, oszczędzając tony paliwa.