Elektrotim chce utrzymać wyniki. Dostrzega szanse i zagrożenia

Pierwszy kwartał 2021 r. był dla giełdowego Elektrotimu niemal identyczny pod względem przychodów jak analogiczny okres ubiegłego roku. W tym roku grupa chciałaby utrzymać wyniki na poziomie tych z 2020 r. Zarząd dostrzega na rynku zarówno szanse, jak i zagrożenia.

Konkurencja i koszty rosną

Ponadto grupa chce mocniej zaistnieć na rynku trakcji kolejowej i w tym roku pozyskać pierwsze przychody z tego segmentu na poziomie co najmniej 5-10 mln zł. WElektrotim liczy również na zadania związanie infrastrukturą informatyczną.Portfel zamówień ma być jednak oparty przede wszystkim o kontrakty dla przemysłu i wojska. W razie potrzeby uzupełnienia portfela zarząd nie wyklucza poszukiwań zleceń w innych obszarach budownictwa.Wśród głównych zagrożeń prezes Bober wskazał rosnącą konkurencję w przetargach, co jest związane m.in. z pojawianiem się w niektórych segmentach rynku nowych firm, które zmagają się z brakiem zamówień w swoich tradycyjnych obszarach działalność, m.in. w przemyśle wydobywczym.Do tego, podobnie jak w całym sektorze budowlanym, wciąż widoczne są duże wzrosty cen materiałów oraz długie terminy ich dostaw. Przy utrzymaniu się aktualnych trendów cenowych rentowność portfela zleceń grupy może ulec pogorszeniu w stosunku do ubiegłego roku.