Elektrotim koryguje prognozy wyników w dół. Winny koronawirus

Elektrotim poinformował w środę 18 listopada o korekcie prognozy swoich wyników finansowych za 2020 rok. Spółka obniżyła swoje przewidywania co do osiągniętych w skali całego roku przychodów i zysków, tłumacząc to wpływem pandemii koronawirusa. To już druga taka korekta w tym roku.

Elektrotim skorygował o kilka procent w dół prognozę tegorocznych wyników. To już druga korekta w tym roku

Spółka wskazuje na negatywny wpływ pandemii COVID-19 na jej działalność.

Elektrotim poinformował też, że obecnie na kwarantannie - domowej lub szpitalnej - przebywa około 15 pracowników grupy kapitałowej.