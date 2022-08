Elektrownia atomowa połączy się z drogą ekspresową

GDDKiA podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji nowej drogi krajowej. Trasa pozwoli na sprawny dojazd do regionu, gdzie znajduje się preferowana lokalizacja elektrowni jądrowej („Lubiatowo-Kopalino”).

Jak podaje Dyrekcja, nowa droga krajowa połączy drogę ekspresową S6 na węźle Łęczyce z przyszłą lokalizacją elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Trasa będzie jednojezdniowa, o parametrach klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Jest to klasa obowiązująca na nowych drogach krajowych, niebędących drogami szybkiego ruchu.

Wykonawcą dokumentacji jest firma Transprojekt Gdański, która za jej realizację otrzyma kwotę ok. 10,8 mln zł.



"Opracowanie dokumentacji podzielono na dwa zadania, które będzie realizował ten sam wykonawca. Zadanie nr 1 obejmuje przygotowanie dokumentacji dla odcinka drogi krajowej od elektrowni jądrowej w preferowanej przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” do drogi wojewódzkiej nr 213 (DW213). Przewidziany czas to 12 miesięcy" - czytamy w komunikacie GDDKiA.

Zadanie nr 2 obejmuje sporządzenie dokumentacji dla odcinka od DW213 do węzła Łęczyce na drodze ekspresowej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie, która jest w tym momencie w realizacji w systemie projektuj i buduj. Na to zadanie przewidzano 14 miesięcy.

