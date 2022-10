Elektrownia Rybnik zrobi inwestycję za ponad 35 mln zł. Już jest umowa

Elektrownia Rybnik, należąca do PGE GiEK, podpisała umowę na budowę kotłowni rozruchowej. Koszt inwestycji to ponad 35 mln zł. Umożliwi zwiększenie elastyczności pracy zakładu poprzez szybkie uruchamianie bloków energetycznych w sytuacji ich całkowitego wyłączenia.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGiEK) poinformowała, ze należąca do spółki Elektrownia Rybnik podpisała umowę na budowę kotłowni rozruchowej.

Głównymi elementami kotłowni rozruchowej będą wytwornice pary Viessmanna

Generalnym realizatorem inwestycji jest Zakład Automatyki Przemysłowej Intec. Głównym podwykonawcą robót budowlanych jest Unibep, a dostawcą dwóch kotłów (wytwornic pary) Viessmann.

Koszt inwestycji, jak podała PGE GiEK to ponad 35 mln zł, a termin jej realizacji to II połowa października 2023.

Głównymi elementami kotłowni rozruchowej będą wspomniane wyżej dwie wytwornice pary.

Spółka wyjaśnia, że ich instalacja obniży tzw. minimum techniczne konieczne do rozpoczęcia pracy zakładu w momencie, gdy bloki energetyczne są wyłączone.

Zapewni to, jak podano, zwiększenie elastyczności elektrowni i umożliwi szybkie wznowienie produkcji w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię oraz ewentualnego blackoutu.

Andrzej Legeżyński, prezes PGE GiEK komentuje znaczenie inwestycji w Rybniku

PGE GiEK podała, że wytwornice opalane będą olejem lekkim, a w późniejszym czasie gazem ziemnym. Wyposażone będą w układ automatycznej regulacji oraz automatycznego uruchomienia i wyłączenia, co umożliwi ich 24-godzinną pracę bez konieczności nadzoru.

– Bezpieczeństwo energetyczne kraju i zapewnienie ciągłości dostaw energii to dla nas priorytet. Jest to jeszcze istotniejsze w obecnej sytuacji gospodarczej. Dlatego inwestycja w rybnickiej elektrowni jest niezmiernie ważna z punktu widzenia zapotrzebowania rynku. Zapewni ona nie tylko ciągłość produkcji energii elektrycznej, ale także elastyczność całego procesu i możliwość szybkiego dostosowania się do aktualnej sytuacji- mówi Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE GiEK, cytowany w komunikacie.

PGE GiEK podała, że ma obecnym etapie prac zamawiający, czyli Elektrownia Rybnik, uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, kontynuowana jest inwentaryzacja i prace projektowe, a także uzgadniane są szczegółowe rozwiązania techniczne z wykonawcą. Opracowywany jest projekt budowlany w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

