Enea i Mitsubishi Hitachi wybudują elektrownię w Bogdance? Czas na decyzję

W 2020 r. może zapaść ostateczna decyzja co do przyszłości projektu budowy elektrowni na zgazowany węgiel w pobliżu kopalni Bogdanka - wynika z informacji portalu WNP.PL. Polsko-japońskie przedsięwzięcie ma poparcie ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych. Natomiast giełdowi analitycy wątpią, aby wspólna inwestycja grup Enea oraz Mitsubishi Hitachi miała szanse dojść do skutku.

Ministerstwo Aktywów Państwowych podkreśla, że projekt elektrowni na zgazowany węgiel charakteryzuje się lepszymi parametrami technicznymi i środowiskowymi od tradycyjnych technologii. Resort oczekuje rozwoju polsko-japońskiej współpracy w zakresie czystych technologii węglowych.

Stawiam dolary przeciwko orzechom, że ten projekt nie dojdzie do realizacji przy obecnych realiach polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej - ocenia Krystian Brymora, analityk Domu Maklerskiego BDM.

Dziś trudno jest uzasadniać podstawy ekonomiczne takiego projektu jak elektrownia na zgazowany węgiel w Bogdance, bo alternatywą jest budowa bloku energetycznego na gaz - stwierdza Kamil Kliszcz z Biura Maklerskiego mBanku.