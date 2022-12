Energa: elektrownia w Grudziądzu ruszy w 2025 r.

Budowa elektrowni w Grudziądzu, której oddanie do użytku planowane jest w 2025 roku, przebiega zgodnie z harmonogramem - zapewniła Energa w piątek. Wykonawca wkrótce przystąpi do palowania, by ustabilizować grunt pod budowę fundamentów bloku.

Budowa elektrowni w Grudziądzu, której oddanie do użytku planowane jest w 2025 roku, przebiega zgodnie z harmonogramem - poinformowała w piątek Energa z Grupy Orlen.

Z uwagi na wysoki stopień złożoności projektu wiele procesów przebiega równolegle, zarówno w Grudziądzu, na terenie budowy, jak i poza nim.

W biurach projektowych w Polsce i zagranicą trwają zaawansowane prace związane z opracowaniem szczegółowej dokumentacji. Postęp w projektowaniu osiągnął już blisko 30 proc.

Kończone są prace przygotowawcze do zasadniczego etapu budowy elektrowni

"W najbliższym czasie wykonawca przystąpi do palowania, którego celem jest stabilizacja gruntu pod budowę fundamentów nowego bloku energetycznego. (...)Elektrownia typu CCGT w Grudziądzu będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Szacuje się, że jednostka będzie w stanie zasilić w energię elektryczną ok. miliona gospodarstw domowych" - podkreślono w komunikacie spółki.

Dodano, że obecnie na terenie budowy kończone są prace przygotowawcze do zasadniczego etapu budowy.

"Przeprowadzono badania gruntu oraz niwelację i przygotowanie terenu. Przebudowano też należące do Energi Operatora napowietrzne linie 110kV, które po umieszczeniu w gruncie przesyłają już energię elektryczną z pobliskiej stacji elektroenergetycznej Grudziądz Węgrowo. Ten etap prac jest już zakończony, przyszedł czas na kolejny - palowanie fundamentów elektrowni" - podała Energa.

Spółka wyjaśniła, że pod obiektami głównymi elektrowni, dla zapewnienia wymaganej stabilności ich posadowienia znajdzie się ok. 1,5 tys. pali, każdy z nich o wymiarach 40x40 cm. Pale zlokalizowane będą w różnych strefach, zależnie od umiejscowienia głównych urządzeń. Ich długość będzie wahała się od 9 do 20 m. Średnia masa jednego pala to około 4,5 tony.

"Harmonogram prac zakłada, że po planowanym jeszcze w grudniu rozpoczęciu, prace związane z palowaniem potrwają (z uwzględnieniem przerw) do maja 2023 roku" - zaznaczono.

Podano także, że wykonawca elektrowni (konsorcjum firm: Siemens Energy Global GmbH & Co KG, Siemens Energy Sp. z.o.o. oraz Mytilineos S.A.) przeprowadził już palowanie testowe. Na jego potrzeby wykonał, a następnie poddał szczegółowym badaniom pale testowe, które zainstalowano na terenie budowy jesienią br. "Obciążenia próbne potwierdziły, że wybrane rozwiązania technologiczne spełnią wymagania stawiane fundamentom elektrowni" - podkreśliła Energa.

Wiele procesów przebiega równolegle - na terenie budowy, jak i poza nim

"(...)Z uwagi na wysoki stopień złożoności projektu wiele procesów przebiega równolegle, zarówno w Grudziądzu, na terenie budowy, jak i poza nim. W biurach projektowych w Polsce i zagranicą trwają zaawansowane prace związane z opracowaniem szczegółowej dokumentacji. Postęp w projektowaniu osiągnął już blisko 30 proc." - powiedział cytowany w komunikacie prezes spółki CCGT Grudziądz Sp. z o.o Marcin Małek.

Poinformował również, że dokonywane są zamówienia kolejnych urządzeń, rozpoczyna się również ich produkcja. "Szacujemy, że podczas szczytu prac na terenie budowy będzie pracowało ponad 600 osób" - stwierdził.

"W trakcie badań w fazie testowej profesjonalne urządzenia posiadające wymagane certyfikaty wzorcowania mierzyły hałas i drgania. Wyniki pomiarów przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi normami potwierdziły, iż realizowane przez nas prace nie powodowały przekroczeń standardów obowiązujących na mocy prawa" - zapewnił z kolei kierownik projektu w spółce CCGT Grudziądz Sp. z o.o. Dariusz Rakowski.

W komunikacie zaznaczono, że Elektrownia w Grudziądzu to istotny element rozbudowy segmentu energetycznego, opartego o stabilne źródła niskoemisyjne, zgodnego ze strategią Grupy Orlen do 2030 roku. "Po wybudowaniu elektrownia charakteryzowała się będzie wysoką elastycznością pracy, co miało będzie istotne znaczenie dla wsparcia źródeł odnawialnych, tym samym stabilizacji pracy polskiego systemu elektroenergetycznego".

Energa przypomniała, że w grudniu 2021 roku CCGT Grudziądz Sp. z o.o. zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi - 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, z pierwszym rokiem świadczenia usługi mocowej przypadającym na rok 2026. W czasie realizacji umowy, kontraktującej łącznie 518 MW, spółka może liczyć na przychód sięgający, co najmniej ok. 3,52 mld zł.

