Energetyka odnawialna napędziła wyniki Erbudu

Wzrost o 19 proc. przychodów ze sprzedaży w I pół. 2021 r., wzrost o 191 proc. rok do roku znormalizowanego zysku operacyjnego, portfel zamówień opiewający na sumę 2,85 mld zł i pozyskane kontrakty o wartości około 1,6 mld zł. Grupa Erbud podsumowuje pierwsze półrocze 2021 roku.

- Decyzje rządowe dotyczące OZE i uwolnienie rynku spowodowały boom inwestycyjny w tym sektorze. W końcu, jako kraj, wychodzimy z tych 5-10 proc. OZE i zmierzamy w kierunku 30 proc. W najbliższych paru latach, a docelowo do osiągnięcia 45-50 proc. Dzięki Onde jesteśmy liderem, beneficjentem tego wzrostu - wyjaśnia w rozmowie z WNP.pl prezes zarządu.Wartość portfela zleceń grupy kapitałowej w I połowie 2021 roku zwiększyła się o 12 proc. do 2,852 mln złotych (wobec 2555 mln zł przed rokiem), co ciekawe budownictwo kubaturowe stanowi znaczący, bo wynoszący 1614 mln zł, udział.W związku z boomem inwestycyjnym solą w oku w branży jest brak wykwalifikowanej kadry. Podczas konferencji wynikowej podano, że problem dostrzegany jest również w spółce.- To jest znany problem w całej Europie. Boom inwestycyjny trwa w najlepsze, wszyscy się boją wielkiej inflacji, więc inwestują w nieruchomości. Jest tutaj zapotrzebowanie i na kadrę i na pracowników fizycznych. Nasza kadra powiększyła się o około 300 ludzi z IKR-u. W zależności od zapotrzebowania wymieniamy się ludźmi – dzięki przejściu pracowników z Erbudu do Onde spółka ta mogła trzykrotnie urosnąć - komentuje dla WNP.pl Dariusz Grzeszczak.Czytaj również: Mocny debiut energetycznej firmy na giełdzie w Warszawie - W obszarze domów modułowych, to jest dla nas istotny rozdział rozwoju biznesu. Budujemy tę fabrykę na greenfieldzie, pozyskujemy obecnie kluczowych pracowników, wiosną zrekrutujemy resztę. Myślę że nie będziemy mieć z tym problemu, blask dużej firmy z tradycjami ułatwia nam szukanie talentów na trudnym rynku pracy - mówi Rafał Górski, członek zarządu Erbudu.W rozmowie z WNP.PL wskazuje również dwa kierunki rozwoju serwisu.- Spodziewamy się docelowo przychodów na poziomie prawie 700 mln złotych. W czerwcu nabyliśmy spółkę IKR w Niemczech, która ma doskonałe referencje i doświadczenia w segmencie chemicznym. Dziś i rozglądamy się za kolejnymi spółkami i w Niemczech, i w Polsce. Tu mamy dwa kierunki rozwoju. Pierwsze to uczestnictwo w transformacji energetycznej, odchodzimy całkowicie od pracy przy elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach opalanych węglem, budujemy kompetencje w gazie. Pozyskaliśmy 4 kontrakty z energetyką gazową – szukamy kompetencji i je rozwijamy choćby w biogazowniach. Przyszłość to magazyny energii - również na wodór. Dzisiaj się temu przyglądamy, ale to jeszcze za wcześnie, aby zacząć działać - wyjaśnia Radosław Górski.- Kolejny kierunek to zmiana obszaru, w jakim poruszamy się w serwisie. Dzisiaj jesteśmy w serwisie mechanicznym, a rozwijamy kompetencje w obszarze AKPiA. Chcemy być tutaj liczącym się graczem w obszarze przemysłu 4.0. - uzupełnia.W ciągu najbliższych 10 lat grupa kapitałowa Erbud chce być liderem budownictwa energetycznego OZE w Polsce oraz być czołowym wykonawcą inwestycji transformacyjnych.