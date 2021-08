Energokomplekt z grupy Resbud z kontraktem o wartości ponad 63 mln euro

Energokomplekt, rosyjska spółka należąca do holdingu Resbud, podpisała warty około 63,7 mln euro kontrakt z firmą Uralskaja energeticzeskaja stroitelnaja kompanija ( UESK). Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń energetycznych oraz materiałów instalacyjnych do tych urządzeń dla inwestycji realizowanych przez UESK w latach 2021-2022. Oznacza to, że Energokomplekt będzie głównym dostawcą UESK w tym okresie - podał Resbud.

Główny dostawca dla UESK w latach 2021-2022

Energokomplekt już pracuje dla UESK

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl