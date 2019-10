Energopol Szczecin wyrzucony przez GDDKiA z dwóch kontraktów

Zachodniopomorski oddział GDDKiA odstąpił od umów z firmą Energopol Szczecin na budowę obwodnicy Wałcza (S10) i rozbudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo (A6/DK10). GDDKiA podkreśla, że nastąpiło to winy wykonawcy, a jednocześnie zapowiada ogłoszenie jeszcze w 2019 r. przetargów na dokończenie tych inwestycji.

Obwodnica Wałcza

Węzeł Szczecin Kijewo

- Musimy przeprowadzić restrukturyzację spółki i zmianę modelu działalności. Będzie to niestety wymagało też pewnej redukcji zatrudnienia - mówił Marcin Konarzewski, dyrektor i członek zarządu Energopolu-Szczecin, w rozmowie z portalem WNP.PL na przełomie sierpnia i września.Zaznaczał spółka nie wyklucza żadnego scenariusza, w tym zaangażowania inwestora branżowego, gdyby pojawiła się taka opcja. Energopol jest zaangażowany nie tylko w kontrakty drogowe, ale też m.in. budowę tunelu kolejowego w Łodzi.„Budowa obwodnicy powinna się zakończyć 31 maja tego roku. Do zakończenia inwestycji brakuje zaledwie około 15 proc. zaawansowania. Do wykonania zostało jeszcze przede wszystkim 100 tys. ton mas bitumicznych.Wykonawca posiada na miejscu wytwórnie mas bitumicznych i zgromadzone kruszywa, pomimo tego wstrzymał roboty zasadnicze niezbędne do zakończenia kontraktu.Pomimo wielokrotnych monitów i wezwania do poprawienia nie zaobserwowano zwiększonego zaangażowania wykonawcy. Terminy wykonania konkretnych prac określone w wezwaniu do poprawienia nie zostały dotrzymane.Kontrakt na budowę obwodnicy o wartości ok. 430,5 mln zł podpisano w końcu 2015 r. i pierwotny termin zakończenia inwestycji wypadał w maju 2018 r. Wykonawca otrzymał przedłużenie czasu na ukończenie o rok ze względu na trudne warunki atmosferyczne w 2017 r. oraz konieczność wprowadzenia zmian projektowych.W związku z aneksem wykonawca otrzymał dodatkowe wynagrodzenie w kwocie około 10 mln zł. Przedstawiciele GDDKiA wspólnie z inżynierem kontraktu starali się jak najszybciej rozwiązywać wszelkie problemy i działać tak, aby roboty mogły być realizowane.Zamawiający wykazywał maksimum współpracy, starając się wspierać wykonawcę w kwestii pozyskania materiałów niezbędnych do budowy drogi. W ostatnich miesiącach również odbywały się cykliczne, cotygodniowe spotkania monitorujące w sprawie roszczeń wykonawcy i problemów na kontrakcie.Pomimo wszelkich działań podejmowanych przez GDDKiA, wykonawca nie zmobilizował się do kontynuowania prac zgodnie z zapisami kontraktowymi” - podała GDDKiA.„Na węźle drogowym Szczecin Kijewo osiągnięte zaawansowanie rzeczowe wyniosło zaledwie niespełna 20 proc., pomimo upływu około 70 proc. czasu trwania kontraktu.Roboty realizowane w ostatnim czasie na węźle drogowym ograniczały się do przebudowy ważnej magistrali wodociągowej zaopatrującej w wodę Szczecin („Miedwianka”), która w swojej zasadniczej części została ukończona.Pomimo wielokrotnych monitów i wezwania do poprawienia nie zaobserwowano zwiększonego zaangażowania wykonawcy. Terminy wykonania konkretnych prac określone w wezwaniu do poprawienia nie zostały dotrzymane.Kontrakt na rozbudowę węzła o wartości około 56 mln zł podpisano we wrześniu 2017 r. z terminem zakończenia w lipcu 2020 r. Kontrakt obejmował również okres projektowania, ale dotyczyło to głównie przebudowy gazociągu. Pozwolenie na budowę było uzyskane wcześniej przez GDDKiA.Wykonawca do zasadniczych robót przystąpił dopiero w październiku 2018 roku. GDDKiA na bieżąco regulowała wszelkie płatności dla wykonawcy.Przedstawiciele GDDKiA wspólnie z inżynierem rezydentem starali się wspierać wykonawcę w rozwiązywaniu wszelkich problemów, takich jak na przykład uzyskiwanie warunków od gestorów sieci, wsparcie w pozyskiwaniu materiałów itd.” - podała GDDKiA.