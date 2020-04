Epidemia nie ominie firm budowlanych. Obawy rosną

Subindeks Barometru Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) na drugi kwartał 2020 roku dla branży budowlanej wyniósł 30,9 pkt., o 26,2 pkt. mniej niż kwartał wcześniej. Jest to najwyższy spadek wskaźnika wśród wszystkich badanych branż.

Również inwestycje staną w miejscu - ponad 43 proc. zapytanych planuje mniej inwestować niż kwartał wcześniej, a tylko 13 proc. więcej.Wartość głównego indeksu Barometru EFL wyniosła w II kwartale 2020 roku 32,5 pkt. Osiągnięty poziom jest o 17,4 pkt. niższy niż w pierwszym kwartale tego roku i jednocześnie najniższy od początku realizacji badania (od stycznia 2015 roku).Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe).Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm.Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 17 marca-1 kwietnia 2020 roku.Zobacz także: Mirbud zbuduje halę dla Panattoni