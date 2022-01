Erbud, Aldesa, PORR i Mirbud o wyzwaniach 2022 roku w branży budowlanej

Mijający rok był dla branży budowlanej udany. Wysokie wyniki spółek, utrzymana rentowność, zabezpieczone portfele zleceń. W 2022 roku firmy będą musiały jednak zmierzyć się z takimi kwestiami, jak wciąż rekordowo wysokie ceny materiałów budowlanych, presja płacowa czy regulacje dążące do obniżenia emisyjności.

Co dalej z podziałem ryzyk

Gotowi na 55 proc.?

Gospodarka obiegu zamkniętego – potrzebne regulacje

- Znaczącą część zapotrzebowania na materiały mieliśmy standardowo zakontraktowaną wcześniej. Nie uchroniło nas to przed koniecznymi dopłatami, ponieważ przy tak znaczących wzrostach, nie wszyscy dostawcy byli w stanie realizować zawarte kontrakty. Staraliśmy się zarządzać partnersko, szukając rozwiązań ograniczających straty po obu stronach. Na części kontraktów klauzule waloryzacyjne zadziałały dość efektywnie, na innych niestety nie. Do tego na kontraktach z inwestorami prywatnymi brakuje całkowicie takich klauzul – mówi Jakub Chojnacki, wiceprezes PORR.I dodaje, że są konieczne rozmowy z inwestorami na temat przynajmniej częściowych rekompensat. – Realizacja przyjętych na ten rok założeń finansowych okazała się przez to większym wyzwaniem. Według mnie w najbliższym czasie nie należy spodziewać się znaczących obniżek cen. W niektórych obszarach ceny będą dalej rosnąć. Będą na to miały wpływ głównie rosnące ceny energii oraz utrzymująca się wysoka inflacja – dodaje Jakub Chojnacki, wiceprezes PORR.O waloryzacji przy kontraktach długoterminowych mówił Jerzy Mirgos, prezes zarządu Mirbud.- Część z kontraktów posiada zawarte umowy długoterminowe na dostawę materiałów. Ważnym elementem jest również waloryzacja kontraktów długoterminowych, która w części pokrywa rosnące koszty. Potwierdzeniem tego jest utrzymanie marży brutto na poziomie 9 proc. – mówi Jerzy Mirgos w rozmowie z WNP.PLDariusz Grzeszczak, prezes Erbudu, podkreśla natomiast rolę w relacji wykonawca-inwestor.- Wieloletnie wypracowane relacje i pozycja silnego gracza na pewno ułatwiają nam negocjacje. Waloryzujemy kontrakty, na szczęście przy zrozumieniu inwestora, który widzi, co się dzieje. Nie stanęła żadna nasza budowa z powodu niedoboru materiałów. Rentowność bywa niższa w niektórych obszarach, ale naczelną zasadą Erbudu zawsze było dobrze kalkulować kontrakty, trzymać się z dala od wojen cenowych i być racjonalnym. Za dużo widziałem już w życiu bankructw firm, które nabrały kontraktów tylko po to, „by pracownicy mieli co robić”. To droga donikąd – wyjaśnia Dariusz Grzeszczak z Erbudu.Piętą achillesową wprowadzonych regulacji z inwestorami publicznymi są nieprzystające już do realiów mechanizmy waloryzacyjne oraz podział ryzyk.- PKP PLK oraz GDDKiA mają w swoich ofertach mechanizmy waloryzacyjne i to należy ocenić pozytywnie. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Te mechanizmy zakładają, że tylko 50 proc. wzrostu kosztów jest refundowane wykonawcom, natomiast pozostałe 50 proc. jest kosztem i ryzykiem wykonawców. Obowiązuje maksymalny limit do 5 proc. pierwotnej wartości umowy. Biorąc pod uwagę realia, jakie były w 2021 roku, ten mechanizm jest niewystarczający. Po pierwsze ze względu na podział ryzyka – mówi Krzysztof Andrulewicz z Aldesy.Dyrektor wykonawczy ds. relacji biznesowych uważa, że ten podział powinien być zmieniony i odpowiadać najwyższym standardom. Jako przykład podaje regulacje w Banku Światowym, gdzie 90 proc. ewentualnego wzrostu lub obniżki kosztów ponosi inwestor, a tylko 10 proc. wykonawca.- Branża wykonawcza jest branżą niskomarżową i nie ma możliwości przy kontraktach wieloletnich zabezpieczenia się przed wzrostem tych kosztów. Mieliśmy takie sytuacje przy umowach z PKP PLK i GDDKiA, gdzie procedury przetargowe potrafiły trwać 12 miesięcy. Kontrakt podpisywano na 27 lub 36 miesięcy, a w przypadku Generalnej Dyrekcji – wyłączane były okresy zimowe. Jest to poważne wyzwanie – mówi Krzysztof Andrulewicz.Jak wyjaśnia dyrektor wykonawczy ds. relacji biznesowych z Aldesy, obecnie są prowadzone w tej kwestii rozmowy ze stroną publiczną. Dialog prowadzą organizacje branżowe, głównie Polski Związek Pracodawców Budownictwa. – Z tych informacji, jakie otrzymujemy, dowiedzieliśmy się, że jest wola zmiany limitu tych 5 proc. Liczymy na to, że strona publiczna podejmie takie decyzje, ale nie tylko w stosunku do limitu, ale również podziału ryzyk – wyjaśnia.Jakub Chojnacki, wiceprezes PORR, również zwrócił uwagę na klauzule waloryzacyjne, które już nie przystają do realiów rynkowych.- Wprowadzone przed GDDKiA oraz PKP PLK klauzule waloryzacyjne są zdecydowanie bardziej efektywne w porównaniu do tych z przeszłości. Ich wadą jest jednak limit możliwej waloryzacji stanowiący 5 proc. wartości kontraktów. Te limity na wielu projektach zostały już jakiś czas temu osiągnięte, co oznacza, że dalsze wzrosty nie są wykonawcom odpowiednio rekompensowane. Ten aspekt może okazać się krytyczny i wymaga od strony publicznej zrozumienia i adaptacji w tak obiektywnie nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej z resztą czynnikami zewnętrznymi – mówi Jakub Chojnacki w rozmowie z serwisem.Regulacje związane z Zielonym Ładem, a następnie jego aktualizacją, czyli Fit for 55, dla wielu są nie tyle wyzwaniem, co szansą na wejście w nowe obszary działalności.- Po pierwsze jest to szansa na pozyskanie nowych projektów w branży OZE, jak również w innych sektorach budownictwa, w których nastąpi przyspieszenie z uwagi na przyjęte cele klimatyczne – wyjaśnia Krzysztof Andrulewicz z Aldesy.O niezaprzeczalnych zmianach mówił również Jakub Chojnacki z PORR.- Transformacja gospodarki i życia codziennego w kierunku zeroemisyjności wymaga potężnych inwestycji, a to stanowi ogromny potencjał i tym samym szansę dla branży budowlanej. Sama branża w swoim funkcjonowaniu również musi się zmieniać. W PORR podejmujemy już znaczące kroki, nasze plany zakładają chociażby elektryfikację pojazdów i maszyn, niskoemisyjną produkcję bitumów i betonów i szereg innych działań w kierunku zmniejszenia śladu węglowego – tłumaczy Chojnacki.O tym, że branży budowlanej daleko do zeroemisyjności i możliwościach rozwoju w budownictwie modułowym z drewna, przekonywał Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.- Budownictwo generuje spory ślad węglowy i daleko mu do branży zeroemisyjnej. Nie znaczy to jednak, że nagle mamy przestać budować. Wierzę w zeroemisyjne budownictwo modułowe z drewna. Jeden metr sześcienny drewna wiąże 88 kg CO2. Jest to ujemny ślad węglowy wypracowany prze te lata, gdy drzewo rosło i zdążyło pochłonąć to, co na różne sposoby wyemitował świat, w tym beton. 1 metr sześcienny betonu to, przypomnę, 82 kg na plusie – to duża różnica. Dlatego nie dziwią mnie dane Niemieckiej Rady Przemysłu Drzewnego, że w 2050 roku drewniane budownictwo modułowe ma stanowić już połowę rynku budowlanego w Niemczech. Nasz MOD21 do tego czasu zagrzeje sobie na tym wielkim rynku miejsce. Jestem o tym przekonany – mówi Dariusz Grzeszczak.Innym aspektem związanym z dążeniem do obniżenia emisyjności jest skierowanie uwagi wykonawców na gospodarkę obiegu zamkniętego.Jerzy Mirgos, prezes zarządu Mirbud, obserwuje i przygotowuje się na nowe regulacje. W sierpniu spółka nakreśliła swoje cele w tym zakresie w opracowanej strategii ESG na lata 2022-2026.- Dla ochrony środowiska ważnym elementem w procesie budowy jest wykorzystanie materiałów budowlanych pochodzących np. z pozostałości kopalnianych czy hutniczych. Wykorzystywanie takich materiałów do budowy, oczywiście przebadanych zgodnie z normami i posiadających wszelkie certyfikaty – wpływa pozytywnie na uporządkowanie gospodarki odpadami, jak również pozwala zaoszczędzić na konieczności transportu kruszyw ze znacznych odległości, co ma pozytywny wpływ na redukcję emisji spalin do atmosfery – przekonuje Jerzy Mirgos.O potrzebie nowych przepisów lub uelastycznieniu starych mówił z kolei Krzysztof Andrulewicz.- Ważna jest rola regulatora, aby wzmocnić działania związane z gospodarką obiegu zamkniętego, które dadzą szansę, aby wykorzystywać materiały z destruktu czy rozbiórek na jednym projekcie lub na kolejnych realizowanych przez firmy wykonawcze. Dużą barierą są tutaj przepisy, które są tak sformułowane, że coś, co jest materiałem z odzysku na jednym projekcie, zgodnie z przepisami jest odpadem i nie powinno być wykorzystywane na innych projektach – wyjaśnia dyrektor wykonawczy ds. relacji biznesowych z Aldesy.Krzysztof Andrulewicz podkreśla jednak, że są w tej chwili podejmowane działania w tym zakresie i jest prowadzony dialog ze stroną publiczną, jednak wymaga to od obu stron dużej determinacji.