Erbud będzie produkować obiekty modułowe pod szyldem MOD21

Spółka Grupy Erbud wyspecjalizowana w nowoczesnym budownictwie modułowym z drewna będzie nosić nazwę MOD21. Docelowo ta nowa gałąź biznesu ma przynosić Erbudowi 1,5 mld zł przychodu rocznie.

MOD21 stawia na budowę dużych obiektów modułowych z drewna – hoteli, biurowców, akademików, szpitali, budynków użyteczności publicznej. Firma planuje osiągnąć pełną moc produkcyjną w 2026 r. Wynosić będzie ona 100 tys. m2 powierzchni całkowitej modułów rocznie, co generować będzie przychody ze sprzedaży w tym obszarze na poziomie ok 650 mln zł przy rentowności 5-8%. W pierwszej kolejności oferta adresowana jest dla klientów niemieckich – wartość tamtejszego rynku wynosi obecnie ponad 3 mld euro, ma potroić się w ciągu najbliższej dekady, a według danych DHWR (Niemieckiej Rady Przemysłu Drzewnego) – w 2050 r. budownictwo modułowe z drewna ma stanowić już połowę rynku budowlanego w Niemczech.Rozwój segmentu modułowego wpisuje się w wieloletnią strategię Grupy Erbud, która stawia na ekologię i zieloną transformację – wyspecjalizowana w budownictwie dla OZE spółka ONDE zadebiutowała w czerwcu br. na GPW w Warszawie, obie spółki – ERBUD S.A. oraz ONDE S.A. pomyślnie przeszły restrykcyjny audyt i certyfikację, by jako pierwsze firmy z sektora budowlanego otrzymać prestiżowy europejski certyfikat jakości ekologicznej EMAS.Premiera nazwy MOD21 odbyła się symbolicznie 21.11.2021 r. o 21:21. W opracowaniu nowej nazwy spółki pomagała Erbudowi agencja strategiczna One11 z Warszawy. Równocześnie z premierą nowej nazwy wystartowała również strona internetowa MOD21 w trzech wersjach językowych oraz kampania nowej spółki w mediach społecznościowych Erbudu.