Erbud będzie renegocjował portfel kontraktów 0,5-1 mld zł

Najważniejsze wyzwanie dla całej grupy w tym roku to renegocjacja portfela kontraktów z zeszłego roku. Dwa miesiące temu powiedzieliśmy sobie, że jeżeli ktoś nie będzie chciał rozmawiać, to od razu przerywamy budowę. Na razie zeszliśmy z jednej. Mówimy o około 500 mln zł do miliarda złotych jeśli chodzi o kontrakty do renegocjacji - poinformował Dariusz Grzeszczak, prezes zarządu Erbudu.

Wartość portfela zleceń zewnętrznych grup Erbud na koniec I kwartału 2022 wyniosła blisko 3,5 mld zł, czyli o około 5 proc. mniej niż na koniec 2021 roku.

- W dalszym ciągu jesteśmy bezpieczni, zleceń nam nie brakuje. Najważniejsze wyzwanie dla całej grupy w tym roku to renegocjacja portfela kontraktów z zeszłego roku - stwierdził Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.

Dariusz Grzeszczak, mówiąc o perspektywach grupy Erbud stwierdził m.in., że rozwojowe jest budownictwa dla wojska, gdzie grupa widzi potencjał wzrostu przychodów ze 100-150 mln zł do pół miliarda w najbliższych latach rocznie.

Łączna wartość kontraktów pozyskanych w I kwartale 2022 roku wyniosła 704 mln zł.

Łączna wartość zleceń grupy Eerbud, uwzględniając własne projekty OZE realizowane przez Onde, na koniec I kwartału 2022 wynosiła niespełna 4,37 mld zł wobec około 4,53 mld zł na koniec 2021 roku.

- W dalszym ciągu jesteśmy bezpieczni, zleceń nam nie brakuje. W tej chwili wybieramy nowe zlecenia i te nowe zlecenia są już w nowych realiach, w nowych cenach. W tym roku pozyskaliśmy kontrakty za 700 mln zł – powiedział Dariusz Grzeszczak, prezes zarządu Erbudu omawiając portfel zaleceń grupy na koniec I kwartału 2022.

Portfel kontraktów do renegocjacji

- Najważniejsze wyzwanie dla całej grupy w tym roku to renegocjacja portfela kontraktów z zeszłego roku. Wszyscy wiemy i każdy zdaje sobie z tego sprawę, że ceny materiałów i podwykonawców zmieniły się w trzech-czterech miesiącach i te ceny musimy renegocjować – zaznaczył Dariusz Grzeszczak.

Dariusz Grzeszczak powiedział, że jeśli kontrahenci grupy nie będą chcieli rozmawiać o uzasadnionej renegocjacji kontraktów to grupa będzie przerywała budowy.

- Dwa miesiące temu powiedzieliśmy sobie, że jeżeli ktoś nie będzie chciał rozmawiać to od razu przerywamy budowę. Na razie zeszliśmy z jednej, to była budowa drogi. Nie mogliśmy tego zrealizować w cenach kalkulowanych, przy tej gwałtownie rosnącej inflacji - wyjaśniał Dariusz Grzeszczak.

Prezes Erbudu stwierdził, że trzeba pamiętać, że odpowiedzialnym za wzrost cen materiałów z powodu takiej gwałtownej inflacji jest zawsze inwestor.

- W Niemczech jest to ustawowo uregulowane i ten problem praktycznie nie istnieje. Może w zamówieniach prywatnych mają gorzej , ale w zamówieniach publicznych ten problem nie istnieje. Natomiast u nas wydaje się niektórym inwestorom, że za gwałtowny wzrost inflacji odpowiada usługodawca. To jest błędne myślenie i to próbujemy naszym klientom wytłumaczyć – komentował Dariusz Grzeszczak.

- W większości nasi klienci to rozumieją. Trwają negocjacje, trwa sprawdzanie cen oferowanych i cen realizacji. W tej chwili jesteśmy na finiszu rozmów. Myślę, że ciągu dwóch-trzech miesięcy podpiszemy renegocjacje cen na kontraktach i będziemy dowozić te kontrakty do końca. Zerwanie umowy jest dla obu stron problematyczne - zaznaczył Dariusz Grzeszczak.

Prezes Erbudu stwierdził, że tegoroczne kontrakty nie będą renegocjowane. Jednocześnie podał, że wartość kontraktów do renegocjacji wynosi około 0,5 mld zł do 1 mld zł.

Budownictwo dla wojska, OZE, budownictwo modułowe

Dariusz Grzeszczak, mówiąc o perspektywach rozwoju biznesu grupy Erbud stwierdził m.in., że rozwojowym segmentem jest budownictwa dla wojska.

- Wiemy, że tutaj pójdą ogromne inwestycje w Polsce, a my jesteśmy w tym segmencie mocno zaangażowani i będziemy pozyskiwać kolejne zlecenia. Tutaj widzimy potencjał wzrostu naszych przychodów ze 100-150 mln zł do pół miliarda w najbliższych latach rocznie – poinformował Dariusz Grzeszczak.

Zwrócił też uwagę na możliwości rozwojowe grupy Onde, przede wszystkim w Polsce, związane z rozwojem energetyki odnawialnej i wskazał, że kolejne możliwości wzrostu biznesu grupy związane są ze spółką Mod21, czyli z produkcją obiektów modułowych z drewna.

- Jeśli chodzi o kolejne możliwości rozwojowe grupy Erbud to jest Mod21 nasza spółka start-upowa, która już w czerwcu rozpocznie instalację linii produkcyjnej. Według planu koniec instalacji tej linii to wrzesień, a produkcja modułów z drewna październik-grudzień. Przyszły rok to będzie kolejne 100-200 mln zł nowych przychodów w grupie Erbud z tej nowej działalności – poinformował Dariusz Grzeszczak.

