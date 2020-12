Erbud chce się rozpychać w przemyśle. To zadanie dla tego menedżera

Przemysł ma być jednym z głównych obszarów rozwoju Erbudu. Już obecnie w segmencie serwisu przemysłowego w Niemczech i Polsce grupa zatrudnia ponad 700 osób. Radosław Górski, który od niedawna zasiada w zarządzie Erbudu, w rozmowie z portalem WNP.PL wskazał cele w tym sektorze oraz zapowiedział przejęcia spółek.

- Firmy energetyczne przechodzą na nowe, bezpieczniejsze dla środowiska źródła energii, odchodząc od źródeł węglowych. Jesteśmy w okresie przejściowym. Nie jest to łatwy okres dla firm, które specjalizują się w technologiach dedykowanych energetyce opartej na węglu - powiedział Górski. - Erbud posiada kompetencje i własne referencje, aby aktywnie wziąć udział w pojawiających się przetargach na budowę nowych mocy wytwórczych wykorzystujących gaz i energię odnawialną.Grupa upatruje też szans dla siebie w budowie lokalnych źródeł energii, związanych z termiczną utylizacją odpadów komunalnych, a także biogazowniami.Jak wyjaśnił Górski, w ten sposób Erbud chce oferować szerokie spektrum rozwiązań dla energetyki - obok farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych, których grupa jest już jednym z głównych wykonawców w Polsce.Nowy w zarządzie Erbudu menedżer ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, jest także absolwentem ICAN Institute, IESE University of Navarra - Advanced Management Program w Barcelonie.Z branżą budowlaną związany jest od 1997 r, gdy rozpoczął pracę w Budimeksie (od marca 2016 do czerwca 2019 r. był członkiem zarządu).W tej największej grupie budowlanej w Polsce odpowiadał za przygotowanie i wdrażanie planów rozwojowych, jak również akwizycję spółek i rozwój nowych gałęzi biznesu.Bezpośrednio nadzorował Dywizję Budownictwa Ogólnego, realizującą kontrakty w całej Polsce. Kształtował też i wdrażał politykę kadrową, a w szczególności pracownicze programy lojalnościowe i motywacyjne oraz plany restrukturyzacyjne.W Erbudzie jest odpowiedzialny za rozwój segmentu „budownictwo dla przemysłu w kraju i za granicą” oraz nadzór nad działalnością „inżynieria oraz serwis dla przemysłu”, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych - w tym akwizycje, dywersyfikację portfela, optymalizację procesów biznesowych.Spółkę założył w 1990 r. Dariusz Grzeszczak wraz z ojcem, Erykiem Janem Grzeszczakiem. Przez pierwsze 10 lat istnienia firma działała na rynku niemieckim, a następnie zaczęła się dynamicznie rozwijać także w Polsce.W 2003 roku strategicznym inwestorem Erbudu została niemiecka spółka Wolff & Müller, która ma 32,4 proc. akcji. Na GPW firma jest notowana od 2007 roku. Na koniec września tego roku grupa zatrudniała ponad 2,5 tys. osób.Obecnie wśród znaczących akcjonariuszy Erbudu znajdują się jeszcze Dariusz Grzeszczak (22,7 proc.) oraz Józef Zubelewicz (5,2 proc.), a także NN OFE (9,4 proc.), Aviva OFE Aviva BZ WBK (9,2 proc.) i PKO OFE (5,6 proc.).Erbud zajął czwarte miejsce w ostatnim rankingu 40 największych firm budowlanych w Polsce, który przygotowała firma badawcza Spectis, a opublikował jako jedyny portal WNP.PL