Erbud chwali się najlepszymi wynikami w historii

Budowlana grupa Erbud w 2021 roku zwiększyła przychody o 39 proc. do 3,1 mld zł. Znormalizowany wynik operacyjny (oczyszczony z wpływu wydarzeń jednorazowych) zwiększył się o 85 proc. do 130 mln zł, a znormalizowany zysk netto urósł o 87 proc. do ponad 94 mln zł w porównaniu z 2020 r. To najlepsze wyniki w dotychczasowej, 31-letniej historii budowlanej spółki.

Kluczowy wpływ na rekordowe wyniki grupy Erbud miał segment OZE, rozwijany w ramach notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki Onde.

Prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak twierdzi, że tragiczne wydarzenia ostatnich tygodni podkreśliły zasadność niezwłocznej transformacji energetycznej.

Firma dostrzega wyzwania dla branży spowodowane pandemią, a spotęgowane sytuacją na Ukrainie.

Transformacja energetyczna koniecznością

