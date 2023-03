Erbud liczy na lepszy rok. Pomogą kontrakty przemysłowe

Jesteśmy dobrej myśli, że nowe kontrakty, które podpisujemy, będą miały uzgodnione ceny materiałów i rentowność. I że rok 2023 będzie o wiele lepszy niż ubiegły, który był zaskoczeniem w związku z wojną i inflacją – podkreśla prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak.

O prawie jedną czwartą zwiększyły się przychody Grupy Erbud w 2022 r. Istotnie mniejszy był za to zysk netto.

Firma zakłada 300 mln zł przychodów z drewnianych obiektów modułowych w 2023 roku. Prezes spółki Dariusz Grzeszczak zapowiada nowe linie produkcyjne.

Wartość sprzedaży realizującej w Grupie Erbud projekty z zakresu energetyki odnawialnej firmy Onde wyniosła niemal 1,1 mld złotych.

O prawie jedną czwartą zwiększyły się przychody Grupy Erbud w 2022 r. Grupa wypracowała w 2022 r. 3,856 mld zł ze sprzedaży - wobec 3,102 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 24,3 proc.

Firma osiągnęła 33,8 mln zł znormalizowanego zysku operacyjnego oraz 11 mln zysku netto. W 2021 r. było to - kolejno - 90,8 mln zł i 21,3 mln zł – wynika z danych finansowych spółki.

Na koniec grudnia 2022 roku portfel zamówień zewnętrznych Grupy Erbud miał wartość 2,55 mld zł. Do tego dochodzą projekty własne OZE, realizowane przez Onde na kwotę 1,17 mld zł. Rok wcześniej było to - odpowiednio - 3,67 mld zł oraz 830 mln zł.

Krajowe budownictwo kubaturowe odpowiadało za ponad połowę przychodów Grupy Erbud

W pierwszym kwartale 2023 r. Grupa Erbud podpisała 35 kontraktów za 431 mln zł - w porównaniu do 704 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. W pierwszym kw. 2023 r. Grupa podpisała cztery kontrakty w segmencie modułowym o wartości 135,6 mln zł.

Krajowe budownictwo kubaturowe odpowiadało za ponad połowę przychodów Grupy w 2022 r. Osiągnęło prawie 2 mld zł przychodów, o 61,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. Zysk operacyjny wyniósł 17,2 mln zł.

- W segmencie kubatury widzimy spowolnienie i na to się przygotowujemy. Szacujemy, że to będzie, powiedzmy, 10-20 proc. mniej rok do roku, ale nie widzimy tu żadnego kłopotu – uważa Dariusz Grzeszczak.

Kolejnym najbardziej dochodowym obszarem było wykonawstwo OZE. To dzieło Onde. Ta spółka wypracowała w 2022 r. EBIT (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) ponad 16 mln zł.

- Jeśli chodzi o OZE: przychody były podobne rok do roku, portfel już jest zapełniony i w tym roku nie widzę problemu, jeśli chodzi o rentowność tego segmentu – dodaje prezes Erbudu. - Jesteśmy dobrej myśli, że nowe kontrakty, które podpisujemy, już będą miały uzgodnione ceny materiałów i rentowność, i że rok 2023 będzie o wiele lepszy niż 2022 r., który był zaskoczeniem w związku z wojną i inflacją.

Budownictwo modułowe wielką szansą dla Grupy Erbud

W ocenie Dariusza Grzeszczaka sytuacja jest trudna - przez spowolnienie inwestycyjne w Europie. W przyszłość patrzy jednak z optymizmem.

– Mamy MOD21 i odnawialne źródła energii. To są nasze szanse. Szykują się wielkie inwestycje, jak offshore czy CPK, oraz inwestycje wojskowe, z których mamy rocznie 100 mln zł. Całe budownictwo przemysłowe wygląda w najbliższych latach dobrze – podkreśla prezes Erbudu.

W listopadzie Erbud otworzył fabrykę MOD21 w Ostaszewie koło Torunia, która produkuje drewniane obiekty modułowe. Start-up stawia na budowę dużych obiektów modułowych z drewna – hoteli, biurowców, akademików, szpitali, budynków użyteczności publicznej.

W grudniu spółka dostała pierwsze zlecenia.

- Mamy podpisane już 40 proc. rocznych planów. Widzimy, że cena, która jest na rynku niemieckim, odpowiada naszym oczekiwaniom i raczej ostrożnie podchodzimy do nowych kontraktów - by dostać jak najlepszą cenę – wskazuje Dariusz Grzeszczak.

Erbud w pierwszym roku działalności w budownictwie modułowym chce osiągnąć 300 mln zł kontraktów. W pierwszym kwartale miał ich podpisanych na kwotę 135 mln zł.

Prezes Grzeszczak zapowiada rozwój zakładu w Ostaszewie, uruchamianie nowych linii produkcyjnych.

- W Niemczech brakuje 400-600 tys. mieszkań rocznie. My - przy pełnych mocach produkcyjnych - możemy budować 1,5 tys. mieszkań, czyli to kropla w morzu potrzeb. I dlatego nie boimy się o przychody przez następne 5-10 lat, jeśli chodzi o tę fabrykę. Raczej myślimy, czy budować nową halę, która podwoi moce produkcyjne albo trzecią, która potroi moce... – zapowiada

Przy czym – jak wyjaśnia – budowa hali nie jest problemem, ale na linię produkcyjną w budownictwie modułowym czeka się około trzech lat.

Celem spółki w 2024 r. jest podwojenie sprzedaży, czyli z 300 mln zł na 600 mln zł, a w metrach kwadratowych - z 30 tys. m kw. na 60 tys. m kw.

- I to nie jest jeszcze maksymalna możliwość produkcyjna tej hali – mówi prezes Grzeszczak.

Trudne rozmowy z klientami w sprawie indeksacji

- W 2022 roku mieliśmy ogromnie trudny czas dla całego zespołu na budowach. Musieli wyjść do klientów i prosić o indeksację. To były trudne rozmowy, ale w większości przypadków dostaliśmy indeksację, choć nie zawsze tak dużą, jak sobie życzyliśmy – wyjaśnia Dariusz Grzeszczak.

W jego ocenie wzrost cen materiałów powoduje wzrost kosztów inwestycji, a wzrost kosztów kredytów generuje dodatkowe koszty dla inwestorów.

- Będą musiały wzrosnąć czynsze, by rentowność została zachowana. Onde pozyskało zlecenia w Polsce, spółka wyszła za granicę, na Litwę, później będzie Estonia, Łotwa. Tam powstaje dużo farm wiatrowych, będą także farmy fotowoltaiczne – zapewnia prezes Erbudu.

Onde widzi szansę w odnawialnych źródłach energii

Wartość sprzedaży realizującej w Grupie Erbud projekty z zakresu energetyki odnawialnej firmy Onde wyniosła niemal 1,1 mld złotych, co oznacza spadek o ok. 10 proc. wobec 2021 roku.

Spółka osiągnęła 21,9 mln zł zysku operacyjnego oraz 7,2 mln zł wyniku netto.

Na koniec 2022 roku backlog spółki miał wartość ok. 200 mln zł, co było na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.

Jak podkreśla prezes Onde Paweł Średniawa, spółka działa w warunkach wysokiej inflacji oraz niestabilnej sytuacji na rynku energii. Stabilizują się za to ceny materiałów budowlanych.

- Mamy dobre wiadomości w zakresie liberalizacji ustawy odległościowej. Zdaniem PSEW dystans skrócony do 700 m spowoduje, że do 2030 r. powstaną kolejne projekty o mocy 3-4 GW. Dziś mamy 9 GW – wyjaśnia Paweł Średniawa.

W jego ocenie istotna będzie aktualizacja strategii energetycznej Polski, a także plany inwestycyjne Litwy w kwestii OZE. Kraj ten planuje mieć 9 GW mocy zainstalowanej energii odnawialnej w 2030 roku. Dziś to 2,5 GW. Spore nadzieje Onde wiąże z rynkiem offshore.

- Te elementy bardzo optymistycznie pozwalają myśleć o przyszłości – podsumowuje Paweł Średniawa.

Erbud ma ponad 32-letnie doświadczenie na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, zielonej energii, serwisie dla przemysłu i inżynierii. Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 4,5 mld zł.

Od 2007 roku spółka Erbud jest notowana na GPW w Warszawie. 31,87 proc. akcji ma Wollf&Mueller Baubeteiligungen z podmiotami zależnymi. Nieco ponad 10 proc. akcji posiadają DGI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (10,93 proc.) oraz prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak (10,18 proc.).

