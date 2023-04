Erbud ma pierwszy kompletny raport ESG. List od zarządu napisała sztuczna inteligencja

Raport ESG grupy budowlanej Erbud liczy ponad 200 stron, na których spółka pokazała 68 ujawnień, a także poddała się restrykcyjnej atestacji wskaźników przez PWC. Otwierający publikację list od zarządu napisała sztuczna inteligencja (AI).

ESG to system sprawozdawczości niefinansowej oparty na trzech filarach: E – ochrona środowiska (environmental), S – odpowiedzialność społeczna (social) i G – ład korporacyjny (corporate governance).

Budowlana grupa Erbud w swojej strategii ESG deklaruje redukcję emisji bezpośrednich o 40 proc. oraz emisji pośrednich o 20 proc. do 2040 roku.

W swojej strategii stawia też na serię działań w zakresie BHP w myśl idei „zero wypadków ciężkich i śmiertelnych”.

Z założenia ESG służy na rzecz transparentności przedsiębiorstw regulując międzynarodowe standardy raportowania. W pierwszej kolejności (raport za 2024 r.) obowiązek raportowania niefinansowego według nowych standardów obejmie duże jednostki zaufania publicznego, tj. spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne. Będzie to 50 tys. przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Ich wdrożenie ma w przyszłości warunkować m.in. uzyskanie atrakcyjnego finansowania.

- ESG zasiało niepokój w wielu firmach, gdy okazało się że to nie sadzenie drzewek, ale przekonwertowanie niemalże całego biznesu pod nowy system ewidencji działalności. My się tego nie baliśmy, wręcz przeciwnie, bo ESG „robimy” tak naprawdę od 20 lat, byliśmy dziejowo w najlepszym momencie, żeby całą naszą dobrą – ekologicznie, społecznie i korporacyjnie – działalność wreszcie uporządkować i zaprezentować w formie transparentnego raportu. I to już na dwa lata przed obowiązkiem ustawowym - mówi Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu, który w zarządzie odpowiada za obszar ESG.

- Nie boimy się nowinek, nie boimy się wyzwań, chcemy być liderem branży budowlanej w dziedzinie ESG - dodaje.

Grupa Erbud w swojej strategii ESG deklaruje redukcję emisji bezpośrednich o 40 proc. oraz emisji pośrednich o 20 proc. do 2040 roku. Obniżenie zużycia energii o 10 proc. planuje uzyskać przede wszystkim przez rozwijanie biznesu nastawionego na inwestycje zrównoważone, w tym głównie: OZE (spółka-córka ONDE jest liderem w tym segmencie), drewniane budownictwo modułowe (w listopadzie otwarto fabrykę start-upu MOD21 specjalizującego się właśnie w prefabrykacji), modernizację przemysłu i zielone certyfikaty (jako pierwsza firma budowlana w Polsce zdobyła prestiżowy europejski certyfikat EMAS).

BHP w myśl idei "zero wypadków ciężkich i śmiertelnych"

W swojej strategii stawia też na serię działań w zakresie BHP w myśl idei „zero wypadków ciężkich i śmiertelnych”, podnoszenie kwalifikacji pracowniczych czy wspieranie i promowanie różnorodności w branży budowlanej. Na tym polu ma liczne sukcesy – z okazji Dnia Kobiet ukazała się druga już książeczka „Klara buduje” dla dziewczynek o budowaniu, a seria warsztatów budowlanych „Młode Majsterki” w Centrum Nauki Kopernik została nagrodzona Innowatorem ESG przez Polskie Stowarzyszenie ESG.

Raport ESG został opracowany przez wewnętrzny komitet grupy Erbud wyłoniony spośród przedstawicieli wszystkich oddziałów, spółek, pionów i działów w Polsce i w Niemczech pod przewodnictwem działu Marketingu i PR. Opracowany został również system premiowy dla kadry menedżerskiej grupy oparty o realizację strategii ESG. W dniu publikacji oraz przez pierwszy weekend po nim raport wyświetlono na stronie spółki ponad 7600 razy.

Erbud ma ponad 32-letnie doświadczenie na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, zielonej energii, serwisie dla przemysłu i inżynierii. Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 4,5 mld zł.

Od 2007 roku spółka Erbud jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 31,87 proc. akcji ma Wollf&Mueller Baubeteiligungen z podmiotami zależnymi. Nieco ponad 10 proc. akcji mają: DGI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (10,93 proc.) oraz prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak (10,18 proc.).

