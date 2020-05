Erbud ma rekordowy portfel zamówień. Wynik lekko na minusie

Patrzymy na ten rok ze spokojem, bo mamy rekordowej wielkości portfel zleceń i spodziewamy się podobnych przychodów i wyników finansowych jak w 2019 r. - skomentował wyniki za pierwszy kwartał 2020 r. Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.

Grupa Erbud

W pierwszym kwartale 2020 r. zatrudnienie w grupie wynosiło 2466 osób i od początku roku zmniejszyło się o 9 osób.Kilka tygodni temu rząd rozpoczął luzowanie obostrzeń związanych z pandemią, więc - zdaniem prezesa Grzeszczaka -zamykanie budów wydaje się obecnie bardzo mało prawdopodobne.- Dla naszej branży najważniejsza jest kontynuacja pracy i ogłaszanie nowych przetargów. Na szczęście nie widzimy, by inwestorzy chcieli wstrzymywać prowadzone kontrakty. Co więcej, napływają też nowe zlecenia - zaznaczył prezes.W jego opinii, dla pobudzenia gospodarki kluczowa jest postawa państwa w kwestii finansowania inwestycji, gdyż nowe zlecenia są największym wsparciem dla firm.- Dane GUS za marzec pokazały, że nasz sektor jako jedyny zanotował wzrost produkcji. Branża budowlana może być motorem napędowym dla polskiej gospodarki, by wyjść z kryzysu spowodowanego przez pandemię - podsumował Grzeszczak.Spółkę założył w 1990 r. Dariusz Grzeszczak wraz z ojcem Erykiem Janem Grzeszczakiem. Przez pierwsze 10 lat istnienia firma działała na rynku niemieckim, a następnie zaczęła się dynamicznie rozwijać także w Polsce.W 2003 roku strategicznym inwestorem Erbudu została niemiecka spółka Wolff & Müller, która ma 32,4 proc. akcji. Na GPW firma jest notowana od 2007 roku.Obecnie wśród znaczących akcjonariuszy Erbudu znajdują się jeszcze Dariusz Grzeszczak (22,7 proc.) oraz Józef Zubelewicz (5,2 proc.), a także NN OFE (9,4 proc.), Aviva OFE Aviva BZ WBK (9,2 proc.) i PKO OFE (5,6 proc.).W 2020 r. Erbud miał na poziomie skonsolidowanym 2,313 mld zł przychodów wobec 2,331 mld zł rok wcześniej. Grupa wypracowała 35,04 mln zł zysku netto wobec 21,13 mln zł straty rok wcześniej.