Erbud ma stratę, ale spodziewa się poprawy wyników. Podał nawet daty

To jest zdecydowanie kwartał przejściowy – wskazuje wiceprezes Erbudu Agnieszka Głowacka. - Zdecydowaną poprawę zobaczymy w trzecim i czwartym kwartale - przewiduje.

W I kwartale 2023 roku zmalały zarówno przychody, jak i zyski Erbudu.

W III i IV kw. powinno być lepiej. Spółka przewiduje poprawę przychodów ze sprzedaży obiektów modułowych, zyski Onde, poprawę wyników w budownictwie kubaturowym i przemyśle.

Przedstawiciele Erbudu zwracają uwagę, że ceny materiałów budowlanych ustabilizowały się na wysokim poziomie.

Grupa budowlana Erbud miała w I kwartale 2023 roku przychody netto na poziomie skonsolidowanym 720,58 mln zł wobec 763,9 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Oznacza to spadek o niemal 6 proc.

W tym samym okresie toruńska spółka zanotowała stratę netto w wysokości blisko 15,19 miliona złotych, podczas gdy w pierwszym kwartale 2023 roku był zysk netto na poziomie 108 tysięcy złotych.

To wyniki spółki wynikające ze skonsolidowanego raportu kwartalnego, który grupa Erbud przedstawiła we wtorek, 9 maja.

- Za nami pewien przejściowy kwartał: z jednej strony wychodzimy z kontraktów podpisanych jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, czyli przez bezprecedensowym wzrostem cen, zostawiając w portfelu tylko nowe, skalkulowane już w obecnych realiach, zlecenia. Z drugiej porządkujemy nasze portfolio w Niemczech, gdzie mamy bardzo sprawnie działający segment usług dla przemysłu i wygaszamy segment kubaturowy, skupiając się na przyszłościowym i dochodowym budownictwie modułowym z drewna. Pozyskane już kontrakty oraz perspektywy rozwoju tego segmentu utwierdzają nas w przekonaniu, że to była dobra decyzja - skomentował prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak.

Kolejne kwartały powinny przynieść poprawę wyników Erbudu

W środę, 10 maja wyniki grupy oraz plany omawiali przedstawiciele władz Erbudu oraz Onde (spółki zależnej Erbudu) w trakcie środowej wideokonferencji.

- To jest zdecydowanie kwartał przejściowy. Wszystkie segmenty, które dały ujemny EBIT mają potencjał do tego, by poprawić się w kolejnych kwartałach. Myślę, że zdecydowaną poprawę zobaczymy - jak zwykle w naszej grupie - w trzecim i czwartym kwartale. Zaczną pojawiać się przychody ze sprzedaży obiektów modułowych, na pewno grupa Onde wyjdzie na plus, poprawią się wyniki na budownictwie kubaturowym i standardowo w przemyśle, który w pierwszym dwóch kwartałach zwykle był na minusie. To jest przestrzeń i widać to po portfelu zamówień - powiedziała wiceprezes Erbudu Agnieszka Głowacka podczas środowej wideokonferencji.

Dodała, że rynek budowlany w Polsce ciągle przechodzi różne turbulencje. - Cały czas mamy do czynienia z niedoborem inwestycji prywatnych i publicznych. Zlecenia sięgające połowy produkcji rocznej budowlanej cały czas są w zawieszeniu, bo brakuje środków, inwestycje prywatne czekają na obniżki stóp procentowych - podkreśliła Agnieszka Głowacka.

Erbud powalczy o kontrakty w przemyśle i wojsku

Wiceprezes Erbudu dodała, że spółka walczy o zlecenia w przemyśle, wojsku, wszędzie tam, gdzie są one rozpisywane, by uzupełniać portfel kubaturowy innymi segmentami. Zapowiedziała też chęć mocniejszego rozwoju działalności na Litwie.

Wiceprezes Erbudu Jacek Leczkowski przyznał, że zleceń, zapytań ofertowych jest mniej niż w ubiegłych latach, jednak spółka stara się nie wchodzić w wojnę cenową.

- Staramy się skupić na nowych segmentach, które wcześniej nie były w naszym wielkim zainteresowaniu, czyli skupiamy się na przemyśle, czekamy na nowe kontrakty, które będą rozpisywane w segmencie wojskowym - stwierdził wiceprezes Jacek Leczkowski.

Dodał, że cały czas niewiele zapytań pojawia się w budownictwie mieszkaniowym, ale spółka nie jest w niekorzystnej sytuacji. Przychody z budownictwa kubaturowego mają być uzupełniane segmentem modułowym.

Zaczną pojawiać się przychody ze sprzedaży obiektów modułowych

Wiceprezes Leczkowski przypomniał, że jeżeli chodzi o spółkę MOD21, produkującą drewniane obiekty modułowe, w tym roku planowane jest uzyskanie około 300 mln zł przychodów.

- Na dziś portfel mamy wypełniony w połowie i jesteśmy w wielu postępowaniach. Dają one nadzieję na to, że zrealizujemy plan, który sobie postawiliśmy w tym roku. To nasz start-up, a plany na ten rok nie wykorzystują w pełni możliwości fabryki. Podchodzimy do tego ostrożnie, zakładamy, że pojawią się pierwsze zyski - dodał.

Ceny materiałów budowlanych ustabilizowały się na wysokim poziomie

Wiceprezes Leczkowski odniósł się też do potencjalnego wzrostu kosztów i ich wpływu na wyniki.

Zaznaczył, że jeśli mówimy o historycznym wzroście kosztów i ich wpływie na wyniki grupy, to w tej chwili wychodzi ona z kontraktów podpisanych przed lutym 2022 r., czyli tych kontraktów narażonych na ten wzrost.

- Ten kwartał i być może kolejny wyczerpie nam portfel podpisany przed lutym 2022 r. Na dzień dzisiejszy ceny ustabilizowały się, są one na wysokim poziomie. Sygnały z rynku są różne, niektórzy producenci nie spodziewają się podwyżek cen, inni tak. Przy założeniu, że liczba budów będzie mniejsza w tym roku w skali całego kraju zakładamy, że ceny się ustabilizowały. Dlatego kontrakty, które podpisujemy od drugiej połowy 2022 r. są już bezpieczne. Kolejne wzrosty nie uderzą naszych wyników, portfel, który mamy dzisiaj, jest bezpieczny - wskazał Jacek Leczkowski.

Erbud ma ponad 32-letnie doświadczenie na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, zielonej energii, serwisie dla przemysłu i inżynierii. Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 4,5 mld zł.

Od 2007 roku spółka Erbud jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 31,87 proc. akcji ma Wollf&Mueller Baubeteiligungen z podmiotami zależnymi. Nieco ponad 10 proc. akcji mają: DGI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (10,93 proc.) oraz prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak (10,18 proc.).

