Erbud ogłasza nową strategię

Erbud prezentuje wieloletnią strategię ESG dla całej grupy. O jej szczegółach portalowi WNP.PL mówi prezes firmy Dariusz Grzeszczak.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

ESG nie można „nie robić”. To nie jest nasz wybór i „nice to have”, ale obowiązek wielkich firm, ustanowiony przez Unię Europejską - mówi Dariusz Grzeszczak.

Tworząc strategię Erbud przejrzał "wszystkie swoje kąty" od Rzeszowa po Antwerpię.

Działania w ramach strategii obejmą przede wszystkim: redukcję emisji, odzysk odpadów, ochronę różnorodności biologicznej, rozwinięcie programów rozwojowych dla pracowników, szereg działań na korzyść lokalnych społeczności, też wokół inwestycji czy wdrażanie procedur z zakresu ładu korporacyjnego w spółkach zależnych.

Czym jest ESG?

- No jak to, nie wie Pan? To przecież najmodniejsze trzy litery tego sezonu! (śmiech).

To zapytam inaczej – czym dla Pana jest ESG?

- W bardzo dużym uproszczeniu: uporządkowaniem tego, co robi firma poza zarabianiem pieniędzy. W XIX wiecznej Anglii w fabrykach pracowały dzieci po 16 godzin dziennie łącznie z sobotami, kominy tych fabryk dymiły, jakby jutra miało nie być.

Sto lat później biznes się ucywilizował, jesteśmy rozsądniejsi, patrzymy szerzej, dalej, kreślimy strategie nie na rok, ale na dekady. Może po części dlatego, że jesteśmy na tyle zamożni, że mogliśmy sobie – jako społeczeństwo – pozwolić na odejście od takiego krwiożerczego turbokapitalizmu. Wiek temu mało kto myślał o śladzie węglowym. I nie ma się co dziwić, jak byliśmy głodni i mieliśmy zimno w domu.

Unia Europejska mówi "sprawdzam" i weryfikuje zrównoważony rozwój firm

Jak ESG porządkuje te kwestie?

- Skoro zna Pan ESG, to znał Pan też na pewno CSR czy „zrównoważony rozwój”, czyli niezbyt łatwo wymawialne angielskie „suistainability”. Sadziliśmy drzewka, stawialiśmy ule na dachach, biegaliśmy w charytatywnych maratonach i tak dalej. Mieliśmy piękne foldery, akcje promocyjne, zdjęcia w social mediach.

Unia Europejska mówi dziś „sprawdzam” i prosi, żeby pod każdą taką akcję mieć podkładkę, wyznaczyć sobie konkretne cele i co roku udowadniać, że robi się wszystko, by zostały one osiągnięte. W skrócie: mniej ściemniania i marketingowego ple ple, więcej prawdziwego, sensownego działania. Najlepiej wyrażonego liczbami, które rosną, a czasem, jak w przypadku chociażby emisji CO2, maleją.

W firmach pewnie popłoch?

- W Erbudzie akurat nie, bo od lat, może intuicyjnie, po omacku i bez instrukcji, ale robiliśmy wiele dobrego i generalnie zmierzaliśmy w dobrą stronę.

Czując pismo nosem w zeszłym roku zaproponowałem w firmie poddanie się certyfikacji EMAS. Dział Ochrony Środowiska pewnie powiesił sobie moje zdjęcie na tablicy korkowej i rzucał w nie lotkami, jak godzinami robili zestawienia i tabelki, liczyli ślad węglowy, średnie spalanie. Wypluliśmy deklarację środowiskową, jako pierwsza duża firma budowlana dostaliśmy certyfikat EMAS – jedna z gazet napisała nawet o nim, że to taka „gwiazdka Michelina” w świecie ekologii.

Gdy teraz przyszło nam ustalać wskaźniki ESG i procesy ich zbierania, wiele ścieżek mieliśmy już wydeptanych. Dział OŚ był nawet wdzięczny, że w zeszłym roku mieli taką „próbę generalną”. Chyba nawet zdjęli to moje zdjęcie z tablicy korkowej, ale bombonierka od nich jeszcze nie dotarła (śmiech).

Trzeba było przejrzeć wszystkie kąty Erbudu od Rzeszowa po Antwerpię

Co to za wydeptane ścieżki?

- Działania w ramach naszej strategii obejmą przede wszystkim: redukcję emisji, odzysk odpadów, ochronę różnorodności biologicznej, rozwinięcie programów rozwojowych dla naszych pracowników, szereg działań na korzyść lokalnych społeczności, też wokół naszych inwestycji czy wdrażanie procedur z zakresu ładu korporacyjnego w naszych spółkach zależnych. Erbud SA czy ONDE, obecne na giełdzie, mają wiele regulacji, kart dobrych praktyk i tak dalej, które wymaga na nas status spółek publicznych. Teraz jesteśmy w fazie przeszczepiania ich do spółek zależnych. W naszej grupie kapitałowej mamy 13 spółek, 4 działają na rynku niemieckim. Chcemy ujednolicić pewne standardy.

Jak powstawała strategia ESG?

- Trzeba było przejrzeć wszystkie kąty Erbudu od Rzeszowa po Antwerpię. Zweryfikować, co już robimy, który wątek można rozwinąć i uczynić z niego ogólnogrupowy standard, doskonalić się w nim i ewidencjonować. Zobaczyliśmy też, jakie są nasze słabe punkty i jakie lekcje musimy odrobić w pierwszej kolejności.

Powołaliśmy stanowisko koordynatorki ds. ESG. Wyszkoliliśmy ją, zaprosiliśmy do współpracy agencję doradczą, która poszła w teren, przemaglowała niejednego szefa pionu, popatrzyła w dokumenty. Potem zaproponowała nam kompleksowe rozwiązania, narzuciła cele i wskaźniki, które będziemy raportować.

Rolę ambasadorów w terenie pełnić będą HR Biznes Partnerki, które przeszkolą wszystkich naszych pracowników – przewidujemy do końca roku kilkadziesiąt warsztatów. Rozpisaliśmy sobie roadmapę na najbliższe lata, bo nie wszystko da się wprowadzić tu i teraz, od ręki. Nie na wszystko też nas stać, idzie przecież ochłodzenie i nie mam na myśli pogody.

ESG to obowiązek wielkich firm, bez którego nie da się już funkcjonować

Co jest głównym elementem?

- Jesteśmy bardzo mocni w BHP. Dbanie o bezpieczeństwo pracowników od lat było dla nas ważne, dział BHP jest bardzo silny, nigdy na tym nie oszczędzaliśmy. Jesteśmy częścią Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, pełniliśmy w nim 2-letnią prezydencję, normy mamy wyśrubowane, jesteśmy rynkowym wzorem.

Jesteśmy bardzo silni na rynku OZE – to rozległy obszar podlegający pod taksonomię, wchodzimy w MOD21, czyli budownictwo ekologiczne z drewna, w którym rozkochała się cała Europa. W rankingu Liderów Klimatycznych „Forbesa” zajęliśmy pierwsze, nota bene całkowicie zasłużone, miejsce spośród 500 polskich firm, które wzięto pod lupę. Mamy programy wsparcia rozwoju pracowników, w tym roku zrobiliśmy serię warsztatów „Młode MajstERki” w Centrum Nauki Kopernik dla dziewczynek, co miało olbrzymią siłę rażenia w mediach.

Mamy Fundację Erbud, która działa od 7 lat i tak szybko się rozwija, że aż poprosiłem prezes fundacji, a prywatnie moją żonę, żeby nieco zwolniła, bo coraz mniej się widujemy w domu. Pomagamy też na innych polach. Wie Pan, ile czasu zajęło nam uruchomienie budżetu w wysokości 1,5 mln zł, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie?

Tydzień?

- Mniej, 4 dni, i to tylko dlatego, że musieliśmy pokonać przeszkody natury księgowej. Jesteśmy elastyczni i zwinni, potrafimy się mobilizować, nie jesteśmy skostniałą korporacją. Właścicielska struktura umożliwia szybkie podejmowanie decyzji. ESG to projekt olbrzymi, ale w ciągu roku to już będzie hulać w całej grupie, osobiście tego dopilnuję.

Jaki jest cel wdrożenia ESG?

- Zacznijmy od tego, że ESG nie można „nie robić”. To nie jest nasz wybór i „nice to have”, ale obowiązek wielkich firm, ustanowiony przez Unię Europejską. Dostajemy od naszych zagranicznych kontrahentów – na razie głównie tych w rękach międzynarodowych funduszy – konkretne zapytania o nasze wskaźniki ESG. Już dzisiaj, tu i teraz. Do ciągnących się ankiet trzeba załadować deklaracje, faktury, wskaźniki. To nie jest filmik na Youtube, ale potwierdzone, atestowane działania pokazujące, że jesteśmy odpowiedzialną firmą.

Co będzie dalej?

- Dalsza droga jest jednoznaczna i jasno zdefiniowana we wszystkich planach o „catchy” nazwach jak Green Deal, Fitfor55, dyrektywach i zarządzeniach unijnych. Bank nie da ci w przyszłości kredytu, jak nie jesteś wiarygodny w zakresie ESG. Poważny inwestor nie zleci ci budowy, jak nie udowodnisz, że grasz fair. I w drugą stronę – niedługo my też będziemy dobierać partnerów pod kątem ich wskaźników, które raportują.

Więc dyskusje „robić czy nie robić” nie mają sensu. Tak jak nikt nie dyskutuje z obowiązkiem dostarczania danych do sprawozdań finansowych, tak nikt nie będzie dyskutował z danymi do raportów ESG. Może i zaczynają nas przyciskać dyrektywy, ale korzyści płynące z działań w obszarach E, S i G są wymierne zarówno dla jednostki, jak i dla całej firmy i są bezdyskusyjne. Będziemy dążyć do tego, by być i godnie się pozycjonować w ratingach, w przyszłości nie wykluczamy wypuszczenia zielonych obligacji.

Świat biznesu solidarnie musi włączyć się w realne działania na rzecz planety

Myślałem, że robicie to z dobroci serca i troski o przyszłość planety.

- Jestem prezesem i równocześnie cicielem dużej firmy. I takie kwestie jak godne warunki zatrudnienia dla moich ludzi, a więc kwestie związane z bezpieczeństwem, ale też z przeciwdziałaniem nierównościom, sygnalizowaniem ewentualnych nieprawidłowości, promocją różnorodności – są dla mnie najważniejsze. Ale jestem też ojcem trzech córek. Martwi mnie kierunek w jakim zmierza świat.

Wierzę w Europejski Ład, wierzę w agendę 2030 i uważam, że świat biznesu solidarnie musi włączyć się w realne działania, aby kraje mogły realizować zamierzone SDGs-y. Nie ma się co czarować, wszyscy wiemy, że branża budowlana negatywnie wpływa na środowisko, ale chcę i zamierzam kompensować te straty w innych obszarach działalności. Czy to stawiając infrastrukturę OZE, co pośrednio wpływa na mix energetyczny, czy zeroemisyjny zakład produkcyjny drewnianych modułów, a właściwie to ujemnie emisyjny. Ale o tym powiemy więcej za jakiś czas. I to jest dla mnie realny wpływ, o którym wcześniej powiedziałem. Dziś przestrzeganie przepisów prawa i przekazanie darowizny na szczytny cel charytatywny to za mało.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl