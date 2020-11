Erbud podkręcił zyski. W portfelu ma prawie 2,5 mld zł

Dobra rentowność zleceń pozwoliła czwartej co wielkości grupie budowlanej w Polsce poprawić wyniki finansowe w minionych trzech kwartałach 2020 r. Dotychczas w tym roku Erbud pozyskał też nowe kontrakty o wartości prawie 2 mld zł, co pozwoliło wypełnić portfel zamówień.

Koronawirus na razie nie zaszkodził

Grupa Erbud

- Konsekwentnie realizujemy nasz model biznesowy oparty na dywersyfikacji segmentowej i geograficznej. Chcemy zwłaszcza zwiększyć aktywność w budownictwie i usługach dla przemysłu, dlatego z początkiem października do naszego zarządu dołączył Radosław Górski, który będzie odpowiadał za rozwój tego segmentu - przypomniał Grzeszczak.W komentarzu do wyników Erbud podkreślił również, że zachowuje stabilną sytuację finansową - do dyspozycji ma środki pieniężne w wysokości 181 mln zł. Sukcesywnie zmniejsza się natomiast poziom zadłużenia netto, które po trzecim kwartale wynosiło 29,5 mln zł. Na koniec 2019 r. było to 48,7 mln zł, a w połowie 2020 r. - 37,8 mln zł.Od początku 2020 r. zatrudnienie w grupie wzrosło o 34 osoby i na koniec września wyniosło 2509 pracowników.- Mimo pandemii COVID-19 prace na budowach są kontynuowane, a w serwisie dla przemysłu pojawiły się nowe zlecenia. Uważnie przyglądamy się rozwojowi sytuacji pandemicznej w Polsce i za granicą. Na razie nie odnotowujemy dużej liczby zakażeń wśród pracowników na budowach - podsumował Dariusz Grzeszczak.Spółkę założył w 1990 r. Dariusz Grzeszczak wraz z ojcem Erykiem Janem Grzeszczakiem. Przez pierwsze 10 lat istnienia firma działała na rynku niemieckim, a następnie zaczęła się dynamicznie rozwijać także w Polsce.W 2003 roku strategicznym inwestorem Erbudu została niemiecka spółka Wolff & Müller, która ma 32,4 proc. akcji. Na GPW firma jest notowana od 2007 roku.Obecnie wśród znaczących akcjonariuszy Erbudu znajdują się jeszcze Dariusz Grzeszczak (22,7 proc.) oraz Józef Zubelewicz (5,2 proc.), a także NN OFE (9,4 proc.), Aviva OFE Aviva BZ WBK (9,2 proc.) i PKO OFE (5,6 proc.).W 2019 r. Erbud miał na poziomie skonsolidowanym 2,313 mld zł przychodów wobec 2,331 mld zł rok wcześniej. Grupa wypracowała 35,04 mln zł zysku netto wobec 21,13 mln zł straty rok wcześniej.Erbud zajął czwarte miejsce w rankingu 40 największych firm budowlanych, który przygotowała firma badawcza Spectis, a opublikował jako jedyny portal WNP.PL