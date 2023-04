Erbud postawi budynek dla sądu za ponad 90 mln złotych

Erbud pozyskał warty 92,7 mln zł netto kontrakt na budowę budynku dla Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach - wynika z informacji podanych przez spółkę.

Erbud poinformował, że 13 kwietnia 2023 roku otrzymał podpisaną przez obie strony, tj. Erbud i Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Katowicach, umowę o wartości 92,7 mln zł netto na budowę budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

Zgodnie z kontraktem Erbud przejmie plac budowy w terminie do 21 dni od podpisania umowy, roboty rozpoczną się natomiast nie później niż 14 dni od dnia przekazania terenu budowy. Umowa ma być wykonana do 14 grudnia 2026 roku.

Grupa Erbud wypracowała w 2022 roku 3,856 mld zł przychodów ze sprzedaży (plus 24 proc. rok do roku), 33,8 mln zł znormalizowanego zysku operacyjnego (-63 proc. rok do roku ) i 11 mln zł znormalizowanego zysku netto (-48 proc. rok do roku).

Największymi akcjonariuszami Erbudu, według danych dostępnych na stronie spółki, są Wollf & Mueller Baubeteiligungen GmbH & Co. KG, w tym Wollf & Mueller Holding GmbH & Co. KG -31,87 proc. głosów na walnym zgromadzeniu oraz DGI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolowany przez Dariusza Grzeszczaka, prezesa Erbudu.

