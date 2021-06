Erbud przejmuje Bilfinger Rohrleitungsbau

Grupa Erbud sfinalizowała zakup 100 proc. udziałów w niemieckiej spółce Bilfinger Rohrleitungsbau GmbH, wchodzącej w skład koncernu Bilfinger. To kolejne przedsiębiorstwo z zagranicy, jakie trafiło w struktury polskiej grupy budowlanej.

Obecnie w segmencie serwisu przemysłowego w Niemczech i Polsce grupa zatrudnia ponad 700 osób. Jak informowaliśmy, zarząd Erbudu planuje, by w przyszłości ponad 50 proc. przychodów z sektora serwisu pochodziło z działalności w dziedzinie automatyki i pomiarów.Zarazem Erbud zdecydował o poszerzeniu działalności o nowy segment związany z produkcją, sprzedażą i montażem obiektów modułowych. Produkcja odbywać się będzie w Polsce, natomiast sprzedaż, w pierwszej kolejności, na rynku niemieckim. W ciągu najbliższych dwóch lat spółka planuje produkować 1800 modułów rocznie.Segment budownictwa kubaturowego za granicą grupy Erbud reprezentowany jest już przez spółki: Bauunternehmung GmbH, Erbud S.A. oraz Erbud International, która działa na rynku budownictwa kubaturowego w Belgii, Holandii, Luksemburgu i Niemczech.Rok 2020 zamknęły one łącznymi przychodami ze sprzedaży ponad 256 mln zł, a więc o 87 proc. wyższymi niż w 2019 roku.Po przejęciu Bilfinger Rohrleitungsbau przez Erbud, niemiecka spółka powróci do swojej poprzedniej nazwy (BIS IKR). Stanowisko prezesa zachowa Bern König, a do zarządu dołączy Andreas Schmitz, prezes spółki serwisowej IVT Weiner + Reimann GmbH z Oberhausen, którą Erbud przejął w 2018 r. Była to największa w Polsce akwizycja w sektorze inżynierii i serwisu dla przemysłu.Wcześniej do zespołu drupy Erbud dołączył Dieter Babiel, który objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju strategicznego i HR w Niemczech. W ostatnich latach był on prezesem Głównego Związku Niemieckiego Przemysłu Budowlanego. Babiel będzie odpowiedzialny za budowę struktury sprzedaży, rozwój spółek oraz projekty HR w Niemczech.Przypomnijmy, że Erbud jest największą grupą budowlaną w Polsce nie będącą częścią międzynarodowych holdingów. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym i energetycznym. Rocznie realizuje projekty o wartości ponad 2,5 mld zł.