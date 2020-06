Erbud rozgląda się za przejęciami. Chce rozwijać serwis przemysłowy

Myślę, że będziemy się rozglądać za nowymi akwizycjami. W okresach kryzysu bywa łatwiej o atrakcyjne przejęcia - poinformował Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu, w rozmowie z portalem WNP.PL. Dodał, że na celowniku firma ma podmioty z segmentu serwisu przemysłowego w Polsce i Niemczech.

Czas na przejęcia

Grupa Erbud

- Czekamy na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na tym kontrakcie zakładamy ok. 50-60 mln zł przychodów w 2020 r., ale jest to zależne od tego, kiedy uzyskamy ZRID - wyjaśnił prezes.- Oceniam, że lata 2021-2022 mogą być dla nas słabsze pod względem przychodów, ale nie przełoży się to na osłabienie wyników finansowych dzięki dobrej rentowności kontraktów - ocenił prezes.Dodał, że obecnie grupa ma pełny portfel zleceń i musi odpowiednio podchodzić do zawierania nowych kontraktów, aby móc je zrealizować własnym potencjałem wykonawczym.- Na rynku budowlanym wciąż brakuje fachowców, bo branża jest rozpędzona. Dopiero pod koniec 2020 r. spodziewam się spowolnienia, co może przełożyć się na łatwiejszy dostęp do wykwalifikowanej kadry - powiedział Grzeszczak.- Teoretycznie widzimy szansę na poprawę rentowności w przyszłych kwartałach, jeśli poziom kosztów będzie spadał z powodu niższych cen usług podwykonawczych, materiałów czy paliw. Dla nas miałoby to znaczenie szczególnie w segmencie kubaturowym, gdzie realizujemy najwięcej kontraktów - dodał.Odnosząc się do działalności eksportowej Grzeszczak podkreślił, że na rynku niemieckim w budownictwie kubaturowym Erbud obserwuje podobną sytuację jak w Polsce.- Natomiast bardzo dobrze mają się tam usługi serwisowe i chcemy tę działalność rozwijać. Rynek serwisu przemysłowego w Niemczech jest dziesięciokrotnie większy niż w Polsce. Po pierwszym kwartale 2020 r. mieliśmy do dyspozycji 211 mln zł gotówki. Myślę, że będziemy się rozglądać za nowymi akwizycjami - zaznaczył prezes.- W okresach kryzysu bywa łatwiej o atrakcyjne przejęcia. Interesują nas podmioty z segmentu serwisu przemysłowego w Polsce, ale też w Niemczech. W Polsce chcielibyśmy przede wszystkim poszerzyć spektrum działania o nowe sektory przemysłu, m.in. chemiczny i paliwowy, gdyż obecnie pracujemy przede wszystkim dla energetyki - zapowiedział.Spółkę założył w 1990 r. Dariusz Grzeszczak wraz z ojcem Erykiem Janem Grzeszczakiem. Przez pierwsze 10 lat istnienia firma działała na rynku niemieckim, a następnie zaczęła się dynamicznie rozwijać także w Polsce.W 2003 roku strategicznym inwestorem Erbudu została niemiecka spółka Wolff & Müller, która ma 32,4 proc. akcji. Na GPW firma jest notowana od 2007 roku.Obecnie wśród znaczących akcjonariuszy Erbudu znajdują się jeszcze Dariusz Grzeszczak (22,7 proc.) oraz Józef Zubelewicz (5,2 proc.), a także NN OFE (9,4 proc.), Aviva OFE Aviva BZ WBK (9,2 proc.) i PKO OFE (5,6 proc.).W 2020 r. Erbud miał na poziomie skonsolidowanym 2,313 mld zł przychodów wobec 2,331 mld zł rok wcześniej. Grupa wypracowała 35,04 mln zł zysku netto wobec 21,13 mln zł straty rok wcześniej.