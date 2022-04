Erbud rusza do negocjacji z deweloperami. Na stole 500-800 mln zł

Prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak wyjaśnia, że ze względu na drastyczny wzrost cen materiałów, w przypadku projektów na wczesnej fazie zaawansowania, konieczne jest renegocjowanie wynagrodzenia z zamawiającymi. Przedmiotem negocjacji są projekty o wartości 500-800 mln zł.

Trudny 2022 rok

Jak wyjaśnia, spółka przeprowadzi skup akcji własnych, a nie wypłaci dywidendy, bo takie są preferencje inwestorów.Z danych spółki Onde z grupy Erbudu wynika, że od 31 czerwca do 31 grudnia wartość portfela inwestycyjnego w energetyce odnawialnej zwiększyła się o niemal 400 MW. – Co istotne, to projekty, które posiadają warunki przyłączeniowe, na 31 grudnia miały moc 215 MW. Jeżeli chodzi o projekty fotowoltaiczne, nie wszyscy inwestorzy uzyskują te warunki, dlatego naszym celem jest ich uzyskanie – podkreśla prezes Onde Paweł Średniawa.Projekty na etapie wygranych aukcji opiewają na 133 MW, a z wydanymi pozwoleniami na budowę - 84 MW.Spółka dysponuje więc pewnym portfelem projektów o mocy 432 MW.- Te 432 MW dają nam potencjał do tego, by myśleć w pozytywny sposób o projektach i robotach budowlanych, które będziemy realizować w roku 2022 i 2023. Trzeba jednak już zastanawiać się nad dalszą perspektywą i myśleć o tym, jak będzie przebiegała w Polsce transformacja energetyczna - uważa Paweł Średniawa.Onde ma w planach rozwój działalności związanej z odnawialnymi źródłami energii, planuje kupno nowych projektów i emisję obligacji.- Planujemy rozwój tego segmentu. Dzisiaj około 1 GW projektów przechodzi proces due dilligence, jesteśmy zainteresowani zakupem kolejnych. Skupiamy się na projektach, które mają co najmniej wydane warunki przyłączeniowe. Da nam to pewność, że powstaną. Na 2022 rok planujemy kolejne zakupy w tym segmencie działalności, liczymy na 150-200 MW. Żeby sfinansować te nasze plany inwestycyjne, rozważamy pozyskać dodatkowy kapitał poprzez emisję obligacji - powiedział prezes Onde.Emisja obligacji Onde planowana jest jeszcze w 2022 roku.Paweł Średniawa wyjaśnia, że proces developmentu dotyczący instalacji wiatrowych to trzy lata. To czas od decyzji o lokalizacji farmy do wydania pozwolenia na budowę. Jego zdaniem jest wiele projektów zamrożonych w momencie wejścia w życie ustawy odległościowej i one mogą zostać wdrożone, czekają na nowelizację ustawy. To skróci czas realizacji.W środę Onde poinformowało, że zarząd zdecydował o rekomendowaniu nadzwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, czyli skupu akcji. Co więcej, zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku za 2021 r. Zarząd Onde ma zamiar rekomendować przeznaczenie na nabycie akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia, kwoty ok. 30 mln zł. Pozostała kwota zysku za rok obrotowy 2021 zasili kapitał zapasowy.Kilka dni temu Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zaapelowało o odroczenie terminów dla inwestycji w OZE, które wygrały aukcje w 2020 i 2021 r.Paweł Średniawa wyjaśnia, że problem dotyczy projektów, które wygrały aukcje w 2021. - One dziś powinny być kontraktowane. Te projekty są przesuwane w czasie i spodziewamy się, że ten portfel nie będzie tak wypełniany, jak się spodziewaliśmy. Ceny spowodowane kursem euro są zdecydowanie wyższe niż przewidywał CAPEX - mówi prezes Onde.Jego zdaniem propozycja jest dobra i pozwala przejść trudny okres 2022 roku. - Z naszego punktu widzenia, jako wykonawcy, istotne jest, by realizować projekty - wyjaśnia.