Erbud startuje z MOD21. Nowa fabryka otwarta

Grupa Erbud otworzyła fabrykę w Ostaszewie koło Torunia. W pierwszym roku działalności planuje wyprodukować w niej 30 tys. metrów kw. powierzchni całkowitej drewnianych modułów dla budownictwa. Ma to dać blisko 240 mln zł przychodów.

MOD21 - nowy startup Erbudu - stawia na budowę dużych obiektów modułowych z drewna – hoteli, biurowców, akademików, szpitali, budynków użyteczności publicznej.

Produkcja w nowym zakładzie w Ostaszewie ruszy za miesiąc.

Firma planuje osiągnąć pełną moc produkcyjną w 2026 r. Wynosić będzie ona 100 tys. m2 powierzchni całkowitej modułów rocznie.

– Otwieramy nowy, ekscytujący etap w historii Grupy Erbud. Nie ukrywam, że towarzyszy mi dreszczyk emocji – podobny do tego sprzed ponad 30 lat, kiedy wraz z moim tatą – Erykiem, powołaliśmy do życia małą firmę: Przedsiębiorstwo Budowlane i Usług Technicznych Erbud. Co było później – wszyscy chyba wiemy – piękna historia. Dziś natomiast wkraczamy w świat, nie mam co do tego wątpliwości, przyszłości budownictwa – mówił podczas otwarcia fabryki w Ostaszewie prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak.

Produkcją modułów zajmie się nowy start-up Erbudu - MOD21. Produkcja ruszy za miesiąc, w pierwszym roku działalności spółka planuje wytworzyć około 30 tys. metrów kw. powierzchni całkowitej modułów, co da ok. 240 mln zł przychodów.

MOD21 zatrudnia dzisiaj 70 osób. Na koniec 2023 roku liczba pracowników ma sięgnąć 150 oraz 300 w 2026 r.

– Mam ten niespotykany w dzisiejszych czasach komfort, że otwierając, zgodnie z terminem, fabrykę wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Skompletowaliśmy ludzi i sprzęt. Jesteśmy gotowi ruszyć z produkcją już w przyszłym roku. Dzięki niemal w pełni zautomatyzowanej produkcji jesteśmy w stanie wytworzyć dziennie 375 m kw. modułów, gwarantując najwyższy poziom zgodności z projektem oraz precyzję i powtarzalność każdego elementu – zapowiada Theodor Kaczmarczyk, prezes MOD21.

Nowa fabryka Erbudu w Ostaszewie uroczyście otwarta

W uroczystości udział wzięło tysiąc gości, przedsięwzięciu towarzyszyło 21 wyjątkowych atrakcji ze świata high-tech, VR, modułów i ekologii, a także panel dyskusyjny „Budownictwo przyszłości”.

Najważniejszym punktem programu był panel dyskusyjny z udziałem wybitnego klimatologa prof. Hansa Joachima Schellnhubera; dr. Andreasa Mattnera, prezesa prestiżowego niemieckiego stowarzyszenia ZIA; Thomassa Baggera, ambasadora Niemiec w Polsce; Wojciecha Kostrzewy, prezesa Polskiej Rady Biznesu oraz Annabelle von Reutern, architektki i propagatorki ekologii w budownictwie.

Rozmawiano m.in. o kierunkach rozwoju branży budowlanej i europejskiej perspektywie na problem emisji CO2.

Goście Erbudu mogli przekonać się, jak wygląda świat wirtualnej rzeczywistości, wybrać do kina rowerowego, ułożyć gigantyczną jenge albo kostkę rubika, zobaczyć jak wygląda budynek stworzony z drewnianych modułów czy dokładnie poznać proces produkcji w fabryce MOD21.

Prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak zjechał zawieszoną pod sufitem tyrolką, serwował pierogi i currywurst, posadził jedno z 21 drzewek.

, Podczas uroczystości otwarcia fabryki usłyszałem wielokrotnie pytanie: dlaczego Toruń? Odpowiedź jest prosta: to nie tylko piękne, ale i szczęśliwe dla nas miejsce; bo to tu właśnie swoje początki miały wspomniany Erbud czy Onde - mówił Dariusz Grzeszczak.

Erbud od lat mocno stawia na rozwiązania ekologiczne

Jak informuje Erbud, zakład MOD21 spełnia wysokie standardy ekologiczne, a docelowo ma być obiektem neutralnym energetycznie i zeroemisyjnym. W zakładzie zakończono montaż linii produkcyjnej, dostarczanej przez niemiecką firmę Weinmann, światowego lidera w segmencie wyposażenia zakładów produkcji materiałów dla budownictwa prefabrykowanego.

Erbud od lat mocno stawia na rozwiązania ekologiczne. Spółka chce być liderem i wyznaczać trendy w procesie transformacji. Istotnym krokiem w tym kierunku jest produkcja drewnianych obiektów modułowych. Obserwatorzy rynku podkreślają, że budownictwo drewniane jest właściwym kierunkiem na osiągnięcie neutralności klimatycznej w budownictwie. Branża budowlana odpowiada dziś za 38 proc. emisji CO2 do atmosfery.

Grupa Erbud to również czołowy gracz na polskim rynku OZE. W 2021 roku Grupa Onde, wchodząca w skład Grupy Erbud, przebiła poziom 3 GW mocy urządzeń na wszystkich farmach wiatrowych i fotowoltaicznych realizowanych od początku istnienia spółki, a sam rok był rekordowy pod względem wykonawstwa dla OZE: zakończony realizacją 13 projektów wiatrowych oraz 64 farm słonecznych, o łącznym potencjale wytwórczym na poziomie niemal 0,4 GW.

