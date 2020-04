Erbud: to był najlepszy rok w naszej historii. Teraz karty rozdaje koronawirus

Ubiegły rok był najlepszy w historii naszej grupy, dzięki czemu w rok 2020 weszliśmy z dobrymi wynikami oraz obszernym i zdywersyfikowanym portfelem zamówień - podsumował ubiegły rok Erbudu prezes Dariusz Grzeszczak. Dodał, że grupa oczekuje w tym roku podobnych wyników, jeśli pandemia koronawirusa nie zakłóci istotnie sytuacji w branży.

Portfel na trudne czasy

Polityka dywidendy zawieszona

Grupa Erbud

- Dobre wyniki w budownictwie inżynieryjno-drogowym oraz energetyczno-serwisowym potwierdzają skuteczność naszego modelu biznesowego, który oparliśmy na dywersyfikacji segmentowej i geograficznej - zaznaczył.Na koniec 2019 r. portfel zamówień grupy wyniósł 2,392 mld zł. Na 2020 rok przypada 1,703 mld zł, a na kolejne lata (2021-2022): 688,5 mln zł.Udział zamówień publicznych w portfelu zgromadzonym na koniec grudnia wyniósł prawie 47 proc., podczas gdy w ubiegłym roku było to 38 proc.Zatrudnienie na koniec grudnia 2019 roku wynosiło 2475 osób i spadło o 87 pracowników w stosunku do 31 grudnia 2018 r. Prezes Grzeszczak zapewnił, że Erbud na bieżąco monitoruje sytuację związaną z pandemią koronawirusa i jej wpływem na kondycję gospodarki oraz sektora budowlanego.- Wprowadziliśmy odpowiednie procedury i działania prewencyjne, które chronią pracowników przed zarażeniem. Pracownicy biurowi przeszli na pracę zdalną, na budowach obowiązują m.in. pomiary temperatury, których dokonuje zewnętrzny personel oraz przeszkoleni pracownicy grupy - wyjaśnił prezes.- Dzięki pracy zmianowej i zmniejszeniu liczby pracowników - przy jednoczesnym wydłużeniu czasu pracy oraz odpowiednio rozplanowanych przerwach na posiłki - na budowach jest mniejsze zagęszczenie pracowników - dodał.Grupa podkreśliła, że na wielu budowach Erbudu większość prac jest prowadzona na otwartej przestrzeni. Zaznaczyła również, że dba o to, aby pracownicy mieli zapewnione środki ochrony osobistej. Na żadnej budowie nie zanotowano dotąd przypadku zakażenia koronawirusem, dlatego na większości z nich frekwencja jest stuprocentowa.Erbud podał również, że w Polsce i Niemczech nie wprowadzono ograniczeń, które uniemożliwiałyby prace na budowach. Jedynie w Belgii zleceniodawcy zdecydowali o wstrzymaniu prac. Erbud analizuje prawne aspekty tych decyzji pod kątem pokrycia kosztów wymuszonego postoju.- Cały sektor budowlany wytwarza 10 proc. PKB Polski, więc odgrywa kluczową rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Dlatego też kluczowe jest w obecnej sytuacji, jak zachowają się inwestorzy, szczególnie publiczni zamawiający - podsumował Grzeszczak.W dniu poprzedzającym publikację wyników Erbud poinformował, że w związku pandemią koronawirusa podjął decyzję o zawieszeniu stosowania zasad dotyczących podziału zysku, które przyjęto w marcu 2019 r.Zarząd Erbudu ustalił wówczas, że zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidend na poziomie 30-70 proc. skonsolidowanego zysku netto.Ponadto zarząd ustalił wtedy, że wypłata dywidend ma uwzględniać m.in. aktualną oraz przyszłą sytuację finansową grupy, potrzeby płynnościowe oraz inwestycyjne.Decyzja o zawieszeniu polityki dywidendy nie jest zaskoczeniem. Już pod koniec ubiegłego miesiąca prezes Grzeszczak mówił w portalu WNP.PL , że w związku z pandemią koronawirusa priorytetem dla Erbudu jest stabilność i bezpieczeństwo finansowe oraz utrzymanie miejsc pracy. Dlatego nie jest rozważana możliwość wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r.Spółkę założył w 1990 r. Dariusz Grzeszczak wraz z ojcem Erykiem Janem Grzeszczakiem. Przez pierwsze 10 lat istnienia firma działała na rynku niemieckim, a następnie zaczęła się dynamicznie rozwijać także w Polsce.W 2003 roku strategicznym inwestorem Erbudu została niemiecka spółka Wolff & Müller, która ma 32,4 proc. akcji. Na GPW firma jest notowana od 2007 roku.Obecnie wśród znaczących akcjonariuszy Erbudu znajdują się jeszcze Dariusz Grzeszczak (22,7 proc.) oraz Józef Zubelewicz (5,2 proc.), a także NN OFE (9,4 proc.), Aviva OFE Aviva BZ WBK (9,2 proc.) i PKO OFE (5,6 proc.).