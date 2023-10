Erbud wybuduje Europejskie Centrum Filmowe

Niemal 90 mln zł - to wartość zlecenia na budowę pierwszego etapu Europejskiego Centrum Filmowego (ECFC) w Toruniu.

Wybrany jako wykonawca Erbud ma 22 miesiące na realizację tego prestiżowego projektu.

- Ten kontrakt jest dla nas wyjątkowy z wielu powodów. Jako Grupa chcemy uczestniczyć we wszelkich inicjatywach ważnych społecznie, a powstanie tak imponującej instytucji kulturalnej z pewnością do takich należy - podkreśla Jacek Leczkowski, wiceprezes Erbudu, odpowiedzialny m.in. za rozwój kubatury. - Jest to też piękny i odważny projekt architektoniczny, który zmieni na zawsze oblicze Torunia oraz przyciągnie do miasta zainteresowanie turystów z całej Europy. To dla nas dodatkowy powód do dumy, bo mimo że jesteśmy firmą międzynarodową, to pochodzimy z Torunia, a patriotyzmy lokalny jest w nas mocno zakorzeniony - dodaje Jacek Leczkowski.

Erbud ma na swoim koncie budowę wielu prestiżowych instytucji kultury

Erbud ma na swoim koncie budowę wielu prestiżowych instytucji kultury, m.in. siedzibę warszawskiego Domu Aukcyjnego DESA, oddane w zeszłym roku do użytku Morskie Centrum Nauki w Szczecinie czy Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu znajdujące na działce sąsiadującej z planowanym ECFC.

To kolejny kontrakt kubaturowy podpisany w ostatnim czasie.

- Cieszy nas kolejny już w ostatnich tygodniach duży kontrakt, dołączający do naszego backlogu. Łączna wartość umów podpisanych od początku września przekroczył już znacząco 300 mln zł - podkreśla Jacek Leczkowski.

Od stycznia tego roku Erbud podpisał kontrakty kubaturowe o wartości ponad 1 mld zł

Od stycznia tego roku Erbud podpisał kontrakty kubaturowe o wartości ponad 1 mld zł.

Europejskie Centrum Filmowe Camerimage jest państwową instytucją kultury powołaną do życia wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Torunia i Fundację Tumult. Jej najważniejszym zadaniem jest rozwijanie i promocja sztuki filmowej i szeroko pojętej kultury audiowizualnej. Studio filmowe to pierwszy etap budowy siedziby ECFC. Docelowo do 2025 roku ma powstać wielofunkcyjny obiekt, który wraz ze wspomnianym Centrum Sztuki Współczesnej oraz Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki stworzy kulturalne serce Torunia.