Erbud wykona obozowiska dla wojska

Erbud pozyskał kontrakt na budowę tymczasowych obozowisk kontenerowych w woj. podlaskim. Zleceniodawcą jest Agencja Mienia Wojskowego.

Wartość robót to łącznie ok. 30 mln zł. Inwestycje te realizowane będą na potrzeby nowo formowanej Brygady Pancernej i Brygady Zmotoryzowanej w strukturach 1 Dywizji Piechoty Legionów.

Ich głównym celem będzie stworzenie niezbędnej infrastruktury przystosowanej do ruchu i stacjonowania czołgów oraz zapewnienia zaplecza biurowo-sztabowego, koszarowego, sanitarnego i magazynowego koniecznego do ich tymczasowego funkcjonowania. W ramach prac powstaną 142 kontenery mieszkalne dla 300 żołnierzy oraz 8 kontenerów magazynowych. Erbud wykona również drogi dojazdowe oraz ogrodzi teren w obu lokalizacjach.

- W związku z obecną sytuacją geopolityczną, rząd zapowiada modernizację i rozbudowę armii na olbrzymią skalę. Duża część środków będzie przeznaczona na projekty infrastrukturalne. Widzimy tu dla nas bardzo ciekawy rynek i szansę na rozwój w kolejnym segmencie budownictwa - mówi Jacek Leczkowski, wiceprezes Erbudu. - Mamy doświadczenie w realizacji projektów dla wojska, zrealizowaliśmy ich już kilkadziesiąt. Pozyskany kontrakt przyniesie kolejne referencje i poszerzy nasze doświadczenie. Będzie to zaczyn do stworzenia w strukturze grupy jeszcze silniejszej dywizji odpowiedzialnej za segment wojskowy - dodaje Jacek Leczkowski.

Termin realizacji zlecenia to 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Obozowiska powstaną więc jeszcze w pierwszej połowie listopada tego roku. Grupa Erbud ma ponad trzydzieści lat doświadczenia w branży. To jedna z czołowych grup budowlanych w Polsce o rocznych obrotach ok 4,5 mld zł.

