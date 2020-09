Erbud z kontraktem na prawie 50 mln zł

Erbud podpisał umowę na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego na warszawskim Żoliborzu. Wartość kontraktu to 48,88 mln zł.

Wartość kontraktu to 48,88 mln zł netto.zobacz też: Konsorcjum Erbud z kontraktami przy budowie farm wiatrowych To kolejny kontrakt budowlany pozyskany przez spółkę w ostatnich tygodniach. Na początku września Erbud informował o podpisaniu umowy na wykonanie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu wraz z wykończeniem w Stanie Fit-Out we Wrocławiu. Wartość tej umowy to 70,75 mln zł netto.Nieco wcześniej – pod koniec lipca – spółka pozyskała kontrakt na budowę budynku wielofunkcyjnego w Dęblinie o wartości 49,6 mln zł netto.W pierwszym półroczu Erbud wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 11,7 mln zł wobec 16,1 mln zł rok wcześniej (spadek o 27,6 proc.) przy przychodach 1084,5 mln zł wobec 1198,8 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku.Władze spółki tłumaczyły słabsze wyniki wpływem pandemii koronawirusa, która m.in. zaowocowała zamknięciem przez zleceniodawców placów budów w Belgii na miesiąc, ale i spadkiem zamówień krajowych – spółka wskazywała na brak dużych projektów w budownictwie kubaturowym w kraju – spadek sprzedaży o 26 proc. w drugim kwartale i 32 proc. w pierwszym półroczu.