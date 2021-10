Erbud z prestiżowym certyfikatem EMAS

Erbud jako pierwsza polska duża firma z branży budowlanej uzyskała unijny certyfikat ekologiczny EMAS. – To twardy dowód na to, że nie tylko opowiadamy o ekologii, ale też konkretnie działamy i mamy na to liczby – podkreśla w rozmowie z WNP.PL Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.

Certyfikat EMAS jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.

Jak podkreśla Dariusz Grzeszczak, niewiele organizacji jest w ogóle zarejestrowanych w EMASie, a rynek pokazuje, że świadomość klientów rośnie i coraz więcej z nich zwraca uwagę na ekologiczne produkty i prośrodowiskową odpowiedzialność firm

- Wszystkie realnie podejmowane działania z tego zakresu zwiększają naszą wiarygodność w oczach kontrahentów i inwestorów, a za granicą przełożą się na łatwiejsze nawiązywanie relacji handlowych, a co za tym idzie – nowe kontrakty - dodaje prezes Erbudu.





Czym właściwie jest certyfikat EMAS?



- To system ekozarządzania i audytu, od angielskiego: Eco-Management and Audit Scheme. To unijny system certyfikacji środowiskowej, który działa w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego. Głównym założeniem EMAS jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej. Czyli dla takich „kujonów” w dziedzinie ekologii. Ten symbol jakości jest znany i respektowany w całej Unii – łącznie jest w nim aż 3200 europejskich podmiotów. Wie Pan, ile z Polski? Zaledwie 70.



Kto może ubiegać się o rejestracje w EMAS?



- Każda organizacja, która realizuje konkretny plan, dzięki któremu ogranicza negatywne skutki oddziaływania na otoczenie. Tyle w uproszczeniu. Natomiast w rzeczywistości trzeba mieć czym się pochwalić, pokazać konkretne liczby i dane, mieć opracowany jasny system wyliczania wielu wartości i udokumentowane konkretne aktywności i działania. Ogólnie cały system weryfikuje ponad 40 parametrów, ale to właśnie stanowi o jego sile, mocy i prestiżu - jest tak skonstruowany, by nie być wydmuszką wizerunkową.



Niemniej jednak wizerunek stanowi tu chyba również istotny element?



- To tak, jak produkty, które „nie były testowane na zwierzętach” – świadomy konsument powinien to docenić, tak jak świadomy inwestor powinien premiować nas w przetargach. Wszystkie zarejestrowane w systemie EMAS przedsiębiorstwa i instytucje są powszechnie postrzegane, zarówno w Europie, jak i na całym świecie, jako organizacje prowadzące swoją działalność w sposób efektywny i przejrzysty, a to przekłada się na większą wiarygodność w oczach klientów, inwestorów, władz administracyjnych, czy organów kontrolnych. A dla nas jako spółki notowanej na giełdzie jest to bardzo ważny aspekt.



Czy przyznanie certyfikatu EMAS przekłada się na jakieś realne korzyści?



- Przede wszystkim pomaga porządkować firmom ich działalność środowiskową i daje możliwość redukcji kosztów – czy to dzięki oszczędnej gospodarce surowcowej i niższym opłatom środowiskowym. Poza tym jest prawdziwym „glejtem” na to, że podchodzimy do tematu poważnie.

