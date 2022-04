Erbud z wojskowym kontraktem za prawie 33 mln zł

Erbud podpisał wartą 32, 87 mln zł netto umowę na roboty budowlane związane z budową miejsc stacjonowania wojsk w miejscowości Trzebień. Inwestorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze.

Erbud podał, że 28 kwietnia 2022 zawarł wartą 32,87 mln zł netto umowę na roboty budowlane związane z budową miejsc stacjonowania wojsk w miejscowości Trzebień, woj. lubuskie.

Spółka poinformowała, że inwestorem jest „ Skarb Państwa - Ministerstwo Obrony Narodowej - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze".

Erbud ma wykonać kontrakt do końca lipca 2023 roku.



Budowlana grupa Erbud w 2021 roku zwiększyła przychody o 39 proc. do 3,1 mld zł. Znormalizowany wynik operacyjny (oczyszczony z wpływu wydarzeń jednorazowych) zwiększył się o 85 proc. do 130 mln zł, a znormalizowany zysk netto urósł o 87 proc. w porównaniu z osiągniętym w 2020, do ponad 94 mln zł.

