Erbud zaprasza dzieci na plac budowy

Grupa Erbud startuje z kolejną inicjatywą promującą budownictwo wśród najmłodszych. „Młode MajstERki” to cykl warsztatów organizowany wspólnie z Centrum Nauki Kopernik skierowany do dziewczynek.

Warsztatów „Młode MajstERki” są organizowane przez Erbud oraz Centrum Nauki Kopernik.

Uczestniczki wraz z opiekunami będą mogły wypróbować różne narzędzia budowlane, a także zmierzyć się z konstrukcyjnymi wyzwaniami.

Czerwcowa seria ma charakter pilotażowy, docelowo Erbud planuje inicjatywę wpisać na stałe do swoich działań.

Jak budować, by się nie zawaliło? Z czego składa się beton? Jak działa dalmierz? To tylko część pytań, na które odpowiedzi poznają uczestniczki warsztatów „Młode MajstERki” organizowanych przez Erbud oraz Centrum Nauki Kopernik. Uczestniczki wraz z opiekunami będą mogły wypróbować różne narzędzia budowlane, a także zmierzyć się z konstrukcyjnymi wyzwaniami. Poznają także składniki zaprawy murarskiej i spróbują swoich sił w budowaniu ściany z cegieł. Wszystko to oczywiście w kasku i kamizelce, by oddać klimat prawdziwej budowy.

- Budownictwo to nie tylko projektowanie i stawianie kolejnych obiektów, lecz również poszukiwanie, a następnie wykorzystywanie nieszablonowych rozwiązań. Ten, komu się to udaje, zyskuje przewagę. My już teraz chcemy zadbać o przyszłość nie tylko Erbudu, ale całej branży, która nie wykorzystuje ogromnego potencjału kobiet. Chcemy zainteresować najmłodsze pokolenie budownictwem i uczynić ERBUD firmą pierwszego wyboru. To nasza inwestycja z może odroczoną, ale jestem pewny, że wysoką stopą zwrotu – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes Grupy Erbud.

„Młode MajstERki” to seria czerwcowych warsztatów skierowanych przede wszystkim do dziewczynek w wieku 6-9 lat, które odbędą się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Program opracowany został wspólnie przez ekspertów z Kopernika w konsultacji z inżynierkami Erbudu, które wezmą także gościnnie udział w warsztatach, by pomóc uczestniczkom w zadaniach, a przy okazji opowiedzieć o pracy na budowie. Bilety są dostępne pod adresem www.kopernik.org.pl/klarabuduje. Patronat nad warsztatami objął Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Czerwcowa seria ma charakter pilotażowy, docelowo Erbud planuje inicjatywę wpisać na stałe do swoich działań, a scenariusze zajęć udostępnić bezpłatnie szkołom i innym ośrodkom edukacyjnym w całej Polsce.

– Kim chcą zostać dziewczynki w przyszłości? Najczęściej lekarkami, nauczycielkami, astronautkami, youtuberkami. Małe dzieci zawsze wybierają zawody związane z wykonywaniem konkretnych zadań. Łatwo im wyobrazić sobie siebie w danej roli – w gabinecie, klasie szkolnej, przed kamerą. A na budowie? Czemu nie? Bo nie wiedzą, na czym taka praca polega. A do tego budowa kojarzy im się z męskim zajęciem – znają Boba Budowniczego, a nie znają jeszcze Klary, która też buduje. Czas to zmienić. Mamy nadzieję, że warsztaty „Młode MajstERki”, organizowane z Erbudem, pomogą zainteresować dziewczynki budowaniem. A kiedy już przekonają się, jak ciekawe jest konstruowanie, chętniej zaczną wybierać studia i zawody inżynierskie – mówi Katarzyna Nowicka, rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik.

„Młode MajstERki” to kolejna akcja Grupy Erbud skierowana do dziewczynek. W kwietniu czołowa polska grupa budowlana wraz z Fundacją Erbud Wspólne Wyzwania wydała wyjątkową książkę. „Klara buduje”, autorstwa Jakuba Skworza, pięknie zilustrowana przez Paulinę Derecką to uniwersalna historia o budowaniu nie tylko budynków, ale też relacji i pewności siebie. To także opowieść o tym, że warto mieć marzenia, nie bać się wyzwań i konsekwentnie podążać do wyznaczonego celu. Patronat nad książką objęły „Wysokie Obcasy” (wyd. Agora), została wydana również jej wersja w języku ukraińskim. Pierwsza partia książek wyprzedała się w pierwszym tygodniu sprzedaży. „Klara buduje” będzie również prezentem dla każdej uczestniczki warsztatów w Centrum Nauki Kopernik.

