Erbud zmniejszył zysk, ale nowe kontrakty przynoszą wyższą rentowność

Portfel zamówień Erbudu na koniec III kwartału tego roku wynosi 3,68 miliarda złotych, z czego nowe kontraktu podpisane w ciągu 9 miesięcy 2022 roku opiewają już na 2 miliardy złotych. Ich rentowność jest wyższa.

Wymagające warunki rynkowe oraz trudne otoczenie makroekonomiczne w naturalny sposób wpływają na obniżenie rentowności Grupy Erbud. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku przychody netto wzrosły do 2,79 miliarda złotych z 2,17 miliarda w analogicznym okresie roku minionego. Najwięcej pochodziło z budownictwa kubaturowego 1,53 miliarda złotych oraz usług dla przemysłu 442 miliony złotych. W tym okresie zysk netto wyniósł 11,6 miliona złotych wobec 60,2 milionów w trzech kwartałach 2021 roku.

Otoczenie makroekonomiczne, w tym wysoka inflacja, wpływają na wyniki sektora budowlanego

W samym III kwartale przychody wyniosły około 1 miliarda złotych i były o 14 procent wyższe niż przed rokiem gdy były na poziomie 881 milionów złotych. Zysk netto spadł do 9,3 miliona złotych z 16,6 milionów w 2021 roku

- Sytuacja na rynku budowlanym w Polsce jest trudna dlatego uważam, za ogromny sukces pozyskanie od początku tego roku nowych kontraktów o wartości około 2 miliardów złotych. Przy czym chciałbym dodać, że są one podpisywane po nowych cenach co oznacza dla nas w naturalny sposób wyższą rentowność. W ogóle nasz portfel zamówień na koniec września przekraczał 3,68 miliarda złotych. To jest bardzo dobry prognostyk, zwłaszcza, że dywersyfikujemy naszą działalność i pozyskujemy nowe umowy w segmencie inżynieryjno-drogowym. Obecnie nieco zwiększyliśmy zatrudnienie, ale takie są potrzeby rynkowe. Ważne, że mamy dobrą poduszkę w postaci gotówki, mowa jest o około 150 milionach złotych. W dzisiejszej trudnych realiach biznesowych to jest bardzo dobre i stabilizujące działalność - powiedział podczas konferencji wynikowej prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak

W perspektywie dosłownie kilku tygodni spółka planuje rozruch fabryki modułów drewnianych domów. Linie technologiczne zostały dostarczone na czas, przetestowane, załoga nabrała niezbędnych umiejętności i 29 listopada nastąpi oficjalne oddanie do użytku nowej inwestycji.

Dla tej technologii szybkiego i taniego budownictwa jest ogromna przyszłość w Polsce. Pierwsze umowy na realizację dostaw modułów są już podpisane i systematycznie ten segment powinien pozytywnie wpływać na przychody grupy.

Nowa kontrakty o wartości około 2 miliardów złotych mają już dużo wyższą rentowność

Erbud cały czas dostrzega ogromny potencjał w sektorze inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Jednak paradoksalnie największe szanse na zwiększenie przychodów z tej branży dostrzega na rynku niemieckim, litewskim, a nawet rumuńskim. W Polsce nadal brakuje niezbędnego przyspieszenia w budowie farm wiatrowych i fotowoltaicznych głównie ze względu na obowiązujące przepisy.

