Europa zasypana cementem z importu. Powód jest jeden

W latach 2016-2020 import cementu do państw Unii Europejskiej z krajów pozaunijnych wzrósł o 160 proc. Tak duże wzrosty mają jedną główną przyczynę: koszty emisji CO2. Dlatego europejska branża cementowa chce wprowadzenia podatku na granicach UE od emisji CO2 (CBAM) i jednoczesnego utrzymania bezpłatnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Konkretne propozycje zmian

Uwaga na koszty

Zagrożenie dla działalności

Stowarzyszenie zaproponowało kilka konkretnych rozwiązań dotyczących podatku CBAM.Po pierwsze: należy zapewnić dostęp do bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 na obecnych zasadach w okresie przejściowym do roku 2030. Analizy prawne udowadniają, że takie rozwiązanie może być w pełni kompatybilne z zasadami WTO oraz pozwoli uniknąć „podwójnej ochrony” poprzez odpowiednie skalkulowanie opłaty dla importerów (z uwzględnieniem udziału bezpłatnych uprawnień).Pozwoli to również utrzymać istniejące założenia Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, przyjęte w roku 2018, które były podstawą do decyzji inwestycyjnych mających na celu redukcję emisji do roku 2030, w szczególności w branżach o długoterminowych cyklach inwestycyjnych.Kwestia kolejna: zapewnienie w pełni porównywalnych kosztów emisji CO2 (zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich) pomiędzy producentami cementu z UE i krajów trzecich - tak, aby nie osłabiać istniejących systemów ochrony przed ucieczką emisji (Carbon leakage). W ramach działającego już systemu EU ETS tylko najbardziej efektywne instalacje nie muszą dokupować uprawnień do emisji, co jest rozwiązaniem zachęcającym do redukcji emisyjności. Jednak oznacza to również, że większość producentów ponosi coraz poważniejsze koszty, których nie mają firmy spoza UE.Dodatkowe koszty, które nie zostałyby uwzględnione w prawidłowo zaprojektowanym mechanizmie CBAM mogłyby zahamować istniejące inwestycje w przemyśle w Europie.W opinii Cembureau nowe regulacje powinny uwzględniać wyłączenie z kosztów tę część, którą poniesiono na emisję dla produkcji na eksport do krajów trzecich, jeżeli nie istnieje w nich system opłat za emisję.Takie rozwiązanie może być w pełni zgodne z zasadami WTO i może zachęcać do redukcji emisji zarówno w krajach UE, jak i poza UE oraz zapobiec ograniczaniu eksportu produktów do krajów o mniejszych kosztach emisji.Nowe przepisy winny również zapewniać właściwy system monitorowania i weryfikacji emisji w krajach trzecich, by uniknąć ryzyk omijania wymagań CBAM poprzez np. wsparcie publiczne.Co ważne: powinny także obejmować jak największą liczbę sektorów, aby nie powodować zakłócenia konkurencyjności na rynku określonych wyrobów (np. budowlanych).Cechą nowych regulacji winno być również zapewnienie spójności pomiędzy różnymi wymaganiami prawnymi, określonymi w pakiecie „fit for 55” - do czasu pełnego wdrożenia CBAM."W przypadku niespełniania wszystkich powyższych kryteriów w ramach pakietu 'fit for 55' przemysł cementowy w Europie nie będzie miał warunków do konkurencyjnego funkcjonowania i realizowania swojej istotnej roli dostawcy materiałów na rynek materiałów budowlanych" - podkreśla Cembureau.Zdaniem Stowarzyszenia to bardzo istotne zagrożenie, zważywszy na rosnący już w tej chwili import cementu do UE oraz zauważalnego przenoszenia produkcji klinkieru (z której wynika większość emisji) poza Wspólnotę, aby następnie importować klinkier do przemiałowni. Narastanie takich tendencji, poza zamykaniem zakładów w Unii, sprowokuje wzrost emisji w ujęciu globalnym."Wierzymy, że odpowiednio zaprojektowany mechanizm uwzględniania kosztów emisji CO2 w UE i krajach trzecich pozwoli na realizację założeń dekarbonizacji przemysłu na świecie przedstawionych w konkluzjach z ostatniego szczytu G7" - zaznacza Cembureau.