Europejski Zielony Ład będzie iluzją, jeśli wyprowadzimy przemysł z Unii Europejskiej

Podkreślił przy tym, że za Europejskim Zielonym Ładem powinny pójść takie działania jak te, które zasygnalizował wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, czyli ochrona unijnego przemysłu poprzez wprowadzenie podatku węglowego dla produktów spoza UE.- Musimy mieć świadomość, że jeśli wyprowadzimy przemysł cementowy z Polski i całej Unii Europejskiej, to cement dalej będzie nam potrzebny - powiedział Deja.- Tylko wówczas będziemy musieli przywieźć go z Turcji, północnej Afryki czy zza wschodniej granicy UE - z zakładów, które pod względem ochrony środowiska oraz emisji CO2 nie mogą się równać z nowoczesnymi, unijnymi cementowniami. Do tego dojdzie też ogromna emisja CO2 związana z transportem - dodał.Przemysł cementowy w UE walczy również o prawo do rekompensat związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej.- Szczególne znaczenie ma to w Polsce. Zabiegamy o to, aby Komisja Europejska chroniła naszą branżę i zezwoliła na dopisanie jej na listę przemysłów uprawnionych do rekompensat - wyjaśnił Deja.- Cieszy nas to, że grupa kilkunastu polskich europarlamentarzystów z różnych frakcji politycznych wystosowała list do Margrethe Vestager oraz Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczących KE, ws. rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych. Chodzi o kolejną fazę europejskiego systemu handlu emisjami CO2 w latach 2021-2030. Deklaracja Fransa Timmermansa dotycząca podatku węglowego pokazuje, że takie apele znajdują zrozumienie we władzach UE - podsumował.