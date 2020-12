Falstart reaktywacji pociągów do Wisły

Do końca roku zostanie utrzymana zastępcza komunikacja autobusowa na trasie z Katowic do Wisły Głębców. PKP Polskie Linie Kolejowe, które rewitalizują szlak, wyjaśniły, że firma Bombardier nie dostarczyła w terminie urządzeń zapewniających bezpieczny przejazd pociągów.

PKP PLK zapowiadała pod koniec listopada, że do Wisły będzie można dojechać koleją od 13 grudnia do połowy marca przyszłego roku. Później rozpocznie się kolejny etap rewitalizacji.

"Dotychczasowa komunikacja na trasie z Katowic do Wisły Głębce jest utrzymana do końca roku. Firma Bombardier, pomimo zapewnień, nie dostarczyła w wymaganym terminie urządzeń zapewniających bezpieczny przejazd pociągów. Montaż takich urządzeń był niezbędny na odcinku Pierściec - Skoczów - Goleszów. (…) Ze względu na nieterminową dostawę, utrzymana zostaje zastępcza komunikacja autobusowa" - poinformowała w czwartek spółka PKP PLK.

Szczegóły dotyczące połączeń będą dostępne na Portalu Pasażera oraz na stronach przewoźników.

Koleje Śląskie podały o wprowadzeniu rozwiązań zastępczych, które pozwalają pasażerom dotrzeć w Beskidy. Pociągi linii S6 (Katowice - Wisła) dojadą jedynie do Pszczyny, a "Kubalonka" do Chybia. W zamian zostaną uruchomione cztery linie autobusowe. Autobusy będą kursowały zgodnie z zaktualizowanym rozkładem jazdy, który będzie można znaleźć na stornie internetowej Kolei Śląskich.

Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK przypomniała, że dotychczas rewitalizacja linii objęła odcinek od Bronowa do Skoczowa. Położono 14 km nowych torów. Wymieniono sieć trakcyjną na szlaku oraz rozjazdy w Bieniowcu i na stacjach Pierściec oraz Skoczów. Przebudowano obiekty na odcinku Bronów - Skoczów, m.in. most na Wiśle w Skoczowie. Przebudowano również perony na stacjach Pierściec i Skoczów oraz na przystankach Chybie Mnich i Zaborze. Powstał zupełnie nowy przystanek Skoczów Bajerki.

Odcinek ze Skoczowa do Wisły to element programu modernizacji szlaku, którym można jechać z Czechowic-Dziedzic do Wisły Głębców i Cieszyna. Zakłada on m.in. wymianę 52 km torów oraz sieci trakcyjnej, położenie nowych rozjazdów oraz urządzeń zwiększających przepustowość linii. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w grudniu 2021 r. Wartość inwestycji to prawie 460 mln zł, z czego 85 proc. pochodzi z funduszy UE.