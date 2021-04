FBSerwis - coraz mocniejszy silnik w maszynowni Budimeksu

Przychody o 22 proc., a zysk netto aż o 130 proc. - takie wzrosty zanotował FBSerwis w 2020 r. Wyspecjalizowana w utrzymaniu infrastruktury i gospodarce odpadami spółka coraz bardziej dokłada się do wyników grupy Budimex. Plan na bieżący rok to zwiększanie skali działalności poprzez przejęcia oraz inwestycje.

Odpady ciągną wyniki

Z Budimeksem w parze

Efektywność w górę

- W tym roku przetargów na prace utrzymaniowe będzie najwięcej w historii. Ich wartość szacujemy na ok. 3 mld zł. Po otwarciu dotychczasowych przetargów widzimy, że walka cenowa będzie ogromna - podkreślił Pielech.- Do zamówień startuje wiele nowych firm, a także podmioty regionalne, których nigdy dotąd nie widzieliśmy w przetargach na utrzymanie dróg. Widać, że bardzo chcą one wejść w ten segment rynku i nie biorą pod uwagę ryzyka, chociażby rosnących cen paliw, barier stalowych, soli, których mogą nie pokryć klauzule waloryzacyjne - dodał.Waloryzacja dotyczy kontraktów o terminie realizacji powyżej 12 miesięcy. W umowach utrzymaniowych na zlecenie GDDKiA działa w taki sam sposób jak w zleceniach budowlanych, czyli obejmuje połowę wartości kontraktu i działa w obie strony. Inne są tylko elementy koszyka, które służą to wyliczania wskaźnika waloryzacji (inflacja, robocizna, paliwo).Pytany o segment modernizacji oświetlenia ulicznego Pielech podkreślił natomiast, że spółka nie widzi w nim żadnego spowolnienia, mimo sygnalizowanego przez samorządy osłabienia finansowego na skutek pandemii.- Tego typu inwestycje dosyć szybko się zwracają, a ponadto można pozyskać do ich realizacji finansowanie ze środków unijnych. Na rynku jest sporo przetargów, a w FBSerwis zbliżamy się do pełnego obłożenia naszych mocy wykonawczych w tym segmencie - powiedział prezes.- Przypatrujemy się również oświetleniowym projektom partnerstwa publiczno-prywatnego, które ogłaszają i zapowiadają niektóre miasta. Z pewnością będziemy zainteresowani dużymi przedsięwzięciami w tej formule. Dużymi, tzn. powyżej 5 tys. punktów oświetleniowych - stwierdził.Największy udział w przychodach i wynikach grupy miała jednak Dywizja Usług Środowiskowych, czyli związanych z gospodarką odpadami.Odnotowała ona 409,7 mln zł przychodów wobec 315,7 mln rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 43,6 mln zł wobec 18,6 mln zł zysku rok wcześniej.- Odpadów będzie przybywać, ale zmieni się ich struktura. Mniej będzie odpadów zmieszanych, a więcej bio i zielonych, a także surowców wtórnych: szkła, papieru, plastiku i metali. Wyzwaniem dla całej branży będzie zagospodarowanie tych rosnących strumieni odpadów - ocenił prezes Pielech.- Z naszych obserwacji wynika, że przeróbka szkła i papieru ma już dobrze rozwiniętą infrastrukturę w Polsce. Duże potrzeby dotyczą plastiku i w tym obszarze FBSerwis zamierza mocno się rozwijać. Możliwe, że już w tym roku poinformujemy o przejęciach i współpracy z partnerami branżowymi w tym zakresie - dodał.Jak wskazał, grupa chce też rozwijać się w segmencie biogazowni i kompostowni, które zagospodarują odpady bio i zielone.- Ogólnie w segmencie odpadów chcemy wydać w 2021 r., tylko na modernizację i rozwój obecnego majątku, blisko 45 mln zł - nie licząc przejęć i nowych inwestycji - zapowiedział prezes.Ponad rok temu podpisano list intencyjny dotyczący spalarni odpadów, którego stronami są Ciech oraz jego spółka zależna Ciech Soda Polska, Budimex wraz z FBSerwis, niemieckie EEW Energy from Waste, EEW Energy from Waste Polska oraz położona niedaleko Inowrocławia gmina Janikowo.Według aktualnych założeń spalarnia ma zostać oddana do użytku w połowie 2026 r. Instalacja ma być zasilana odpadami dostarczanymi przez FBSerwis. Planowane moce przerobowe spalarni to 280 tys. ton odpadów rocznie, a jej potencjalnym generalnym wykonawcą będzie Budimex.- Projekt dla Ciechu będzie dotyczył odpadów resztkowych z odpadów zmieszanych i sortowanych, lub zanieczyszczonych odpadów zbieranych selektywnie - plastików i papierów. Możliwe, że instalacja będzie też wykorzystywać, po odpowiednim przygotowaniu, odpady wielkogabarytowe - wyjaśnił Pielech.Dodał, że w przypadku innych dużych projektów spółka również będzie współpracować z Budimeksem.- Wynika to nie tylko z tego, że jest on właścicielem FBSerwis, ale także z jego roli, jako największej firmy budowlanej w Polsce. To pozwoli nam sprawnie realizować tak wymagające inwestycje, jak choćby budowa instalacji takich jak dla Ciechu - stwierdził Pielech.Komentując budzące w ostatnim czasie emocje duże wzrosty cen za odbiór odpadów, które występują w całej Polsce, prezes ocenił, że w nadchodzących latach wzrost ten znacząco wyhamuje.- Dotychczas wynikał on w dużej mierze z ograniczonej infrastruktury do zagospodarowania odpadów, która dodatkowo musiała być regularnie dostosowywana do nowych wymogów prawnych, związanych m.in. z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Wydaje się, że ten etap rynek ma już za sobą, a jednocześnie infrastruktura będzie nadal się rozwijać, co wzmocni konkurencję na rynku - zaznaczył Pielech.Na koniec 2020 r. FBSerwis miał łącznie 1388 osób zatrudnionych i współpracowników wobec 1300 rok wcześniej.Prezes podkreślił, że mimo tego wzrostu grupie udało się zwiększyć poziom efektywności - średni przychód na pracownika wzrósł z 383 tys. zł w roku 2019 do 440 tys. zł w roku 2020.Pielech jest przekonany, że wraz z kolejnymi przejęciami i rozwojem organicznym zatrudnienie będzie rosło. Dostęp do pracowników fizycznych w tym momencie jest łatwiejszy niż przed pandemią, czego przyczyną jest trudna sytuacja w branżach dotkniętych obostrzeniami.- Będziemy zadowoleni, jeśli w 2021 r. uda nam się utrzymać ubiegłoroczny poziom rentowności przy jednoczesnym dalszym wzroście przychodów. Przy planowanych dużych nakładach na rozwój i przejęcia, utrzymanie ubiegłorocznej rentowności będzie satysfakcjonującym osiągnięciem - podsumował Artur Pielech.